Un puente sobre calle Salta: Gaido recorrió la obra del Acceso Norte, que ya alcanza un 30% de ejecución

Actualmente, los operarios avanzan con la preparación de los apoyos que sostendrán la estructura. El intendente hizo un recorrido en el lugar.

El intendente Mariano Gaido recorrió la obra del Acceso Norte e informó que ya tiene un 30% de ejecución. La Municipalidad destacó que esta intervención estratégica que jerarquiza a la ciudad de Neuquén resulta fundamental para el ordenamiento vial de ese sector, mejorando la circulación y agilizando el tránsito de las más de 50.000 personas que ingresan y egresan diariamente de la capital neuquina.

La iniciativa contempla la construcción de un puente sobre calle Salta que, una vez finalizado, permitirá el ingreso a la ciudad de manera elevada tanto por Jujuy como por Diagonal 9 de Julio. En tanto, quienes se dirijan hacia el norte podrán hacerlo por calle Salta.

Actualmente, los 70 operarios que trabajan en la obra avanzan con l a preparación de los apoyos que sostendrán la estructura, paso previo al hormigonado del puente en forma de Y.

Durante el recorrido por la obra, Gaido destacó que representa una inversión municipal superior a los 20.000 millones de pesos.

“Con fondos propios, sin endeudamiento y con un superávit que se refleja en todas las obras de la ciudad: las 3.000 cuadras de asfalto, el Polo Tecnológico, los paseos costeros, los loteos con servicios y, además, estas obras de puentes de gran envergadura que permiten el ordenamiento y reordenamiento de la ciudad”, expresó.

Gaido acceso norte

El jefe comunal aseguró que se trata de una obra clave para mejorar el ingreso a Neuquén por el norte. “Genera un reordenamiento del acceso a la ciudad en el sector de Raúl Alfonsín-Pirkas. Este ingreso nos permite ordenar el tránsito y, además, brindar la jerarquía que corresponde a una gran capital”, afirmó.

En ese sentido, destacó el crecimiento de la ciudad: “Neuquén capital se ha transformado en una de las ciudades más importantes del país gracias a obras fundamentales que permiten su reordenamiento, jerarquización y posicionamiento al nivel de grandes capitales como Córdoba y Buenos Aires, entre otras”.

Asimismo, resaltó que la obra es ejecutada por mano de obra neuquina. “En Neuquén capital priorizamos el trabajo local. El compromiso de las empresas y los trabajadores permite mejorar los plazos. Esta obra estaba planificada para ejecutarse en un año y medio y será finalizada en apenas diez meses. Bien a la neuquina”, remarcó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, señaló que la obra presenta “un avance espectacular”.

Avance obra acceso norte (3)

Explicó que el puente posee características especiales y que su estructura se construye íntegramente en el lugar. “Actualmente se están preparando los apoyos para avanzar luego con el hormigonado del puente”, indicó.

Además, detalló que ya se ejecutó gran parte de la estructura de hormigón correspondiente al primer apoyo, ubicado hacia calle 9 de Julio. También se encuentran en ejecución otras columnas y apoyos que forman parte de la estructura principal.

“Más adelante se llega al sector donde el acceso por Raúl Alfonsín se bifurca en dos direcciones: una hacia 9 de Julio y otra hacia Jujuy. Allí ya trabajan las máquinas preparando para empezar a hormigonar”, finalizó.