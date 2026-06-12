Rescataron un pitbull tras una denuncia por crueldad y maltrato animal

Ocurrió en el mediodía de este viernes en el barrio Melipal. A través de la aplicación AMVOZ alertaron sobre la presencia de un perro en malas condiciones.

Una denuncia en la aplicación AMVOZ dio la voz de alerta para que se iniciara una investigación por presunto maltrato animal . En horas del mediodía de este viernes, gracias a la intervención judicial, se pudo rescatar a un pitbull que estaba en malas condiciones de cuidado.

Personal de la División Delitos Ambientales de la Dirección Delitos Neuquén llevó adelante un procedimiento judicial en el barrio Melipal, en el marco de una investigación por presuntos actos de crueldad y maltrato animal , con intervención de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal y Leyes Especiales.

Tras la denuncia, se abrió una investigación por la presencia de " un perro en condiciones inadecuadas de sanidad y con signos visibles de desnutrición ". Según se informó, personal de Bienestar Animal de la Municipalidad había concurrido previamente al domicilio en distintas oportunidades, aunque sin lograr contactar a los responsables del lugar.

Ante esta situación, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, autorizada posteriormente por la Justicia de Garantías. El procedimiento se concretó durante este mediodía y contó con la participación de efectivos de la División Delitos Ambientales junto a personal municipal de Bienestar Animal.

image

Perro desnutrido

Desde la Policía indicaron que durante la diligencia se logró rescatar a un perro macho de raza pitbull, de aproximadamente tres años, que presentaba un marcado deterioro físico. Un médico veterinario examinó al animal y determinó un bajo estado corporal y falta de cuidados básicos.

Tras la intervención, el perro fue trasladado y puesto bajo resguardo de Bienestar Animal, donde recibirá atención veterinaria y asistencia integral.

image

Desde la División Delitos Ambientales destacaron que continúan trabajando de manera articulada con la Justicia y organismos municipales para intervenir en casos de crueldad y maltrato animal, con el objetivo de garantizar la protección y el bienestar de los animales.

Rescataron a un pitbull que estaba atado y sin agua

Un perro que permanecía atado con una cadena corta, sin agua, alimento ni un espacio adecuado para protegerse del frío y la lluvia, fue rescatado durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Mariano Moreno de Neuquén. La intervención se concretó en el marco de una investigación por presunto maltrato animal.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Delitos Ambientales, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y la colaboración de Bienestar Animal de la Municipalidad. La causa se inició a partir de una denuncia realizada mediante la aplicación AMVOZ donde se alertó sobre las condiciones en las que se encontraba el animal.

Rescate de perro Pitbull en Neuquén

Se trataba de un perro macho, raza pitbull, de aproximadamente dos años, que permanecía atado en el patio de una vivienda. La denuncia indicaba que el animal no tenía acceso a agua ni comida, y tampoco contaba con un lugar apropiado para resguardarse de las condiciones climáticas.

A partir de esa situación, personal municipal de Bienestar Animal realizó inspecciones en el domicilio durante mayo y nuevamente a comienzos de junio. En esas visitas, se notificó a la propietaria para que mejorara las condiciones de vida del perro y lo trasladara a un espacio adecuado.

Sin embargo, al constatar que el animal continuaba en la misma situación, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento. La medida fue autorizada por un juez de Garantías y se llevó adelante durante el mediodía de este último lunes.