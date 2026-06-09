Rescataron a un Pitbull que estaba atado, sin agua ni resguardo en Neuquén

La denuncia ingresó por la aplicación AMVOZ y derivó en un allanamiento en el barrio Mariano Moreno. El animal quedó bajo cuidado veterinario.

El rescate del perro se produjo por una denuncia en AMVOZ.

Un perro que permanecía atado con una cadena corta , sin agua, alimento ni un espacio adecuado para protegerse del frío y la lluvia, fue rescatado durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Mariano Moreno de Neuquén. La intervención se concretó en el marco de una investigación por presunto maltrato animal .

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Delitos Ambientales, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y la colaboración de Bienestar Animal de la Municipalidad. La causa se inició a partir de una denuncia realizada mediante la aplicación AMVOZ , donde se alertó sobre las condiciones en las que se encontraba el animal.

Según la información brindada, se trataba de un perro macho, raza pitbull, de aproximadamente dos años, que permanecía atado en el patio de una vivienda. La denuncia indicaba que el animal no tenía acceso a agua ni comida, y tampoco contaba con un lugar apropiado para resguardarse de las condiciones climáticas.

A partir de esa situación, personal municipal de Bienestar Animal realizó inspecciones en el domicilio durante mayo y nuevamente a comienzos de junio. En esas visitas, se notificó a la propietaria para que mejorara las condiciones de vida del perro y lo trasladara a un espacio adecuado.

Sin embargo, al constatar que el animal continuaba en la misma situación, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento. La medida fue autorizada por un juez de Garantías y se llevó adelante durante el mediodía de este lunes.

Rescate de perro Pitbull en Neuquén (1)

Cómo estaba el animal

Durante el operativo, el perro fue retirado del lugar y examinado por un veterinario. El profesional constató que presentaba bajo peso y condiciones sanitarias deficientes, por lo que se dispuso su traslado a las instalaciones de Bienestar Animal de la Municipalidad.

Desde allí se informó que el animal continuará bajo observación veterinaria y recibirá los cuidados necesarios. Además, permanecerá resguardado hasta que pueda ser entregado a un adulto responsable, con el objetivo de garantizar su bienestar y evitar que vuelva a estar expuesto a situaciones de abandono o maltrato.

La investigación se enmarca en la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad hacia los animales.

Rescate de perro Pitbull en Neuquén (2)

¿Cómo funciona AMVOZ?

AMVOZ es una app que permite denunciar casos de maltrato y crueldad animal contemplados en la Ley Penal 14.346 y la Ley de Prohibición de Carreras de Perros. Al realizar una denuncia, el usuario debe completar sus datos personales y seguir los pasos indicados, pudiendo incluir descripciones en audio, texto o video, agregar testigos y proporcionar la geolocalización del hecho. Se recomienda tomar una foto del frente del domicilio donde ocurrió la situación denunciada. Además, el usuario podrá seguir el estado de su denuncia mediante un número asignado por el sistema.

Con esta actualización, AMVOZ busca reafirmar "su compromiso con la protección animal y la lucha contra el maltrato en Neuquén, ofreciendo una herramienta más eficiente y accesible para toda la comunidad".

Para eventuales consultas, se pueden contactar a los números de teléfonos 2995730355 y 2995703108 y al correo electrónico [email protected]