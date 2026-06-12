Violencia escolar: docentes debatieron cómo abordar el sufrimiento social en las aulas

ATEN convocó a la pedagoga, socióloga e investigadora Carina Kaplan quien convocó a más de 1500 docentes de Neuquén al debate.

Más de 1.500 docentes participaron en Neuquén capital de la charla encabezada por la pedagoga, socióloga e investigadora del CONICET Carina Kaplan, quien visitó la provincia invitada por ATEN para debatir sobre las violencias en las escuelas, el impacto del sufrimiento social en las infancias y el rol de la educación pública como espacio de reparación y construcción de vínculos.

La actividad se realizó en la EPET N°8 y fue el cierre de una serie de encuentros organizados por el sindicato docente que también incluyeron jornadas en Aluminé y Cutral Co. La convocatoria reunió a docentes de distintos niveles y estudiantes de formación docente preocupados por el crecimiento de situaciones conflictivas y violentas dentro y fuera de las instituciones educativas.

“Las violencias son reflejo de un sufrimiento social. Es una sociedad rota que rompe el vínculo con otros”, sostuvo Kaplan al iniciar la charla en Neuquén capital. La especialista remarcó que la escuela ocupa hoy un lugar central frente a esos procesos sociales y emocionales.

“La escuela, como lugar simbólico, es un lugar de reparación de las heridas sociales que se replica en las individualidades de cada vida”, expresó.

Carina Kaplan ATEN violencia escolar

La visita de Kaplan se dio en un contexto donde distintos episodios de violencia escolar tomaron estado público en Neuquén y otras provincias, especialmente situaciones vinculadas a peleas entre estudiantes, acoso, agresiones y conflictos amplificados a través de redes sociales.

Desde ATEN señalaron que el objetivo de estos encuentros fue generar espacios de formación y reflexión colectiva para pensar cómo abordar esas problemáticas desde una perspectiva pedagógica y comunitaria.

“Detrás de la violencia hay chicos que sufren”

Durante las distintas charlas realizadas en la provincia, Kaplan insistió en la necesidad de dejar de analizar los episodios violentos únicamente desde el castigo o la sanción y comenzar a preguntarse qué hay detrás de esas conductas.

“Lo que estuvimos reflexionando estos días es repensar las violencias en la escuela desde las experiencias de dolor social”, explicó durante una entrevista televisiva. Y agregó: “Detrás de las manifestaciones de violencia hay niños que sufren”.

Para la investigadora, muchas veces se reduce la violencia únicamente a los golpes o agresiones físicas, cuando existen otras formas de daño profundamente dolorosas para las infancias y adolescencias.

Carina Kaplan ATEN violencia escolar

“La violencia simbólica tiene que ver con las humillaciones, las burlas, el desprecio, los apodos, la exclusión”, señaló. Según indicó, muchos chicos expresan que lo que más les hiere no es necesariamente una agresión física, sino sentirse ignorados, rechazados o humillados frente a otros. “Hay niños que denuncian que lo que les duele es la palabra, que les quiten la mirada o que no los reconozcan”, afirmó.

Kaplan sostuvo que situaciones aparentemente cotidianas, como quedar solo en un recreo o no ser invitado a un cumpleaños, pueden dejar marcas emocionales muy profundas.

“No hay nada más doloroso que sentirse apartado de un grupo”, aseguró.

La escuela como lugar de reparación

Uno de los conceptos más repetidos durante la visita fue la idea de la escuela como espacio capaz de reparar heridas sociales y emocionales.

“El sufrimiento no lo produce la escuela, pero la escuela sí se hace eco de esas formas de sufrimiento”, explicó.

Para Kaplan, las instituciones educativas reciben problemáticas que se originan en otros ámbitos de la vida social: violencia familiar, desigualdad, exclusión, individualismo y discursos de odio que atraviesan la vida cotidiana.

“Es una sociedad que genera sufrimiento y nuestras infancias y adolescencias muchas veces lo expresan en la escuela a través de la violencia o incluso de las autolesiones”, sostuvo.

Frente a ese escenario, consideró que el rol docente es clave para construir vínculos, acompañar emocionalmente y enseñar otras formas de convivencia. “La escuela acompaña, repara y ayuda a tramitar las heridas sociales”, expresó.

En ese sentido, llamó a construir lo que definió como una “pedagogía de la sensibilidad”. “¿Cómo hacer para no sumar más dolor a nuestras infancias y juventudes? Es necesario conceptualizar ese dolor y educar la sensibilidad para sentir junto a otros ese dolor”, reflexionó.

Redes sociales, odio y humillación

La especialista también advirtió sobre el impacto de la cultura digital y las redes sociales en la construcción de vínculos entre niños y adolescentes. “La cultura digital muchas veces anestesia la sensibilidad frente al dolor ajeno”, afirmó.

Según explicó, internet y las plataformas digitales suelen transformarse en espacios donde se naturalizan prácticas violentas, discriminatorias o humillantes. “En el territorio digital se aprende crueldad, se aprende a humillar y se aprende microracismo casi todo el tiempo”, señaló.

Por eso sostuvo que la escuela tiene hoy el desafío de ofrecer otras formas de relacionarse y habitar el mundo. “La escuela propone otro modo de ver la realidad, otro modo de convivir y de reconocer al otro como alguien valioso”, expresó.

Carina Kaplan ATEN violencia escolar

Kaplan destacó especialmente el trabajo cotidiano de docentes y equipos directivos frente a contextos cada vez más complejos. “La escuela es mucho más pacificada en lo cotidiano gracias a los docentes”, afirmó.

Y agregó: “No nos alcanzan solamente los protocolos porque están pensados para las emergencias. Lo que estamos viendo tiene que ver con un incremento del sufrimiento social”.

Otro de los ejes abordados durante las jornadas fue la relación entre escuela y familias frente a los conflictos escolares. Kaplan reconoció que muchas veces las situaciones violentas se originan fuera de la escuela y luego se trasladan a las aulas.

“Si los chicos aprenden en la familia a resolver conflictos de forma violenta, seguramente eso se va a expresar en la escuela”, explicó. Incluso mencionó discursos frecuentes que circulan en algunos hogares.

“A muchos chicos se les dice: ‘si te humillan, defendete a las piñas’. Después llegan a la escuela y la escuela intenta enseñar otras formas de convivencia”, ejemplificó.

Para la especialista, allí aparece una tensión fuerte entre ciertos modelos sociales y lo que intenta construir la educación pública. Sin embargo, consideró que la escuela sigue siendo uno de los pocos espacios capaces de reconstruir tejido social.

“El tejido social está roto. Hay niños rotos, padres rotos y la escuela intenta todos los días reconstruir esos lazos”, sostuvo.

El rol de ATEN y la formación docente

Desde ATEN destacaron la masiva participación de docentes en las actividades y remarcaron la necesidad de seguir generando espacios de formación pedagógica y política.

“Seguimos apostando al debate pedagógico y a construir respuestas colectivas”, señalaron desde el sindicato.

La secretaria general adjunta de ATEN, Cintia Galetto, explicó que el gremio viene impulsando distintas instancias de capacitación gratuita para trabajadores de la educación en toda la provincia.

Carina Kaplan ATEN violencia escolar y cintia galetto

“La última semana tuvimos más de 500 compañeros y compañeras formándose gratuitamente en nuestro sindicato”, indicó. Además, sostuvo que la discusión sobre violencia escolar no puede separarse del debate sobre el rol de la escuela pública en el contexto actual.

“Tenemos que seguir pensando cómo construir espacios de cuidado donde los pibes y las pibas puedan expresar lo que les pasa y sentirse acompañados”, afirmó.

Para Kaplan, ese sigue siendo uno de los grandes desafíos de la educación contemporánea: construir escuelas que no profundicen las heridas sociales, sino que ayuden a repararlas.

“La escuela necesita construir huellas afectivas y no acrecentar las cicatrices sociales”, concluyó.