Golpe a los reyes de los cogollos: incautaron 24 kilos de marihuana en Aluminé

Los producían en una vivienda de la zona urbana y fueron denunciados por vecinos debido al intenso olor a droga. Habían montado una planta de fraccionamiento.

La División Antinarcóticos logró sacar de circulación más de 24 kilos de cogollos de marihuana.

En otro golpe destacado a los narcos que operan en distintos puntos de la provincia, la División Antinarcóticos de Zapala logró incautar un total de 24 kilos de cogollos de marihuana en un procedimiento realizado en la localidad de Aluminé . Además, apresó a los principales sospechosos de formar parte de una banda de narcos.

El procedimiento se desarrolló este fin de semana y tuvo su origen a partir de denuncias anónimas de vecinos. En un domicilio particular, dos hombres y una mujer habían montado un vivero de Cannabis sativa, que lo mantenían oculto con madera cantonera y nylon. Lejos de delegar funciones, se especializaron en el procesamiento y fraccionamiento de la marihuana.

Sin embargo, a partir de los datos aportados por particulares, Antinarcóticos empezó a realizar un seguimiento y comprobó que el lugar funcionaba como un kiosco narco, con la afluencia permanente de personas a lo largo del día.

Asimismo, algunas de las vigorosas plantas de Cannabis que había obtenido la banda narco, podían observarse a través de los nylon que las cubrían.

Allanamiento

A partir de la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), con Laura Pizzipaulo a la cabeza, se decidió realizar un allanamiento para desmantelar el punto de venta de drogas.

aluminé cogollos Gentileza Policía del Neuquén

El resultado del procedimiento fue muy positivo, con el secuestro de 24 kilos de cogollos de marihuana, fertilizantes, potenciadores vegetales, una termoselladora al vacío para nylon, un medidor de pH y una balanza de precisión.

Por otro lado, fueron incautados casi 4 millones de pesos en efectivo, cuatro celulares y una notebook.

En cuanto a los principales sospechosos, las fuerzas de seguridad provinciales especificaron que fueron detenidos dos hombres y una mujer y quedaron a disposición del MPF por infracción a la Ley 23737.

Debido a la gran cantidad de marihuana, la tarea de los efectivos de Antinarcóticos se extendió por varias horas.

Para evitar cualquier contratiempo, Antinarcóticos tuvo el apoyo de los agentes de la Comisaría 29 de Aluminé, el Departamento Comando Radioeléctrico Zapala y la División Bomberos Zapala.

Múltiples procedimientos en distintas localidades

El procedimiento que se concretó en Aluminé se suma a otros que se efectuaron en la semana que pasó en esta capital y Rincón de los Sauces. En el caso de la investigación de un kiosco narco que funcionaba en el barrio San Lorenzo Norte, los investigadores se concentraron en información inicial brindada por vecinos a través de la aplicación "Neuquén Te Cuida". Luego de un seguimiento que se extendió por más de un mes, el punto de venta de drogas fue allanado el miércoles pasado, con un resultado muy positivo. Se incautaron envoltorios con cocaína, una balanza digital y dinero en efectivo.

Mientras tanto, en el cierre de la semana pasada, la División Antinarcóticos se concentró en un kiosco narco que se había montado en la ciudad de Rincón de los Sauces. Durante el allanamiento a la propiedad bajo sospecha, se secuestraron envoltorios con cocaína y se incautaron tres armas de fuego.