Las denuncias por "Neuquén Te Cuida" colaboraron para desarticular otro kiosco narco

La investigación sobre el kiosco narco inició en febrero pasado y se extendió a lo largo de 37 días.

Las denuncias anónimas de los vecinos de la provincia una vez más prestaron una colaboración fundamental para que la Policía y la Fiscalía neuquina logren desarticular otro kiosco narco . Se allanó la boca de expendio en horas de la noche y funcionaba en una vivienda del barrio San Lorenzo.

Según informó la Policía, el allanamiento tuvo su origen en una investigación iniciada el pasado 2 de febrero, a partir de información recibida en una denuncia mediante la aplicación celular “Neuquén Te Cuida”, donde se advertía sobre posibles maniobras de narcomenudeo en un domicilio del barrio San Lorenzo Norte.

A partir de ese aviso, efectivos del Departamento Antinarcóticos comenzaron tareas investigativas que incluyeron vigilancias y recolección de información, logrando detectar movimientos compatibles con la venta de estupefacientes, principalmente durante la tarde y la noche alrededor del domicilio señalado.

Según la investigación, la actividad generaba preocupación entre vecinos del sector, debido al constante movimiento de personas en la zona.

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Con los elementos reunidos durante 37 días de investigación y con intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, la Justicia autorizó un allanamiento que se concretó durante la tarde-noche del miércoles 11 de marzo, en un procedimiento que se extendió por poco más de dos horas.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron 14 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5.1 gramos; $138.000 en efectivo, un teléfono celular, un cuaderno con anotaciones de interés para la causa y una balanza digital utilizada para el fraccionamiento de sustancias.

El procedimiento fue realizado por 12 efectivos del Departamento Antinarcóticos, con apoyo logístico de personal del área correspondiente y vehículos operativos.

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El allanamiento culminó con la demora de un hombre sindicado por el presunto manejo del kiosco narco, quien ya fue notificado de su imputación a la causa.

La causa continúa bajo investigación de la Justicia provincial por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, que regula los delitos vinculados al narcotráfico y narcomenudeo en el país.

Desbarataron otro kiosco narco en Cutral Co y demoraron a tres personas

La semana pasada, la Policía logró también desbaratar otro kiosco narco en Cutral Co y demorar a tres sospechosos.

Según informo la Policía, el allanamiento se realizó el viernes en una vivienda del barrio General Belgrano. El operativo fue llevado adelante por personal de la División Antinarcóticos local, dependiente de la Dirección Antinarcóticos Neuquén.

La investigación comenzó a fines de febrero, a partir de información obtenida por personal policial que detectó presuntos movimientos vinculados a la venta de estupefacientes en una vivienda de la barriada. Durante unos 10 días se realizaron tareas de vigilancia, donde se observó la llegada constante de personas —a pie, en bicicleta, motocicleta o vehículo— que ingresaban al patio de la vivienda y se acercaban a una ventana donde se realizarían intercambios de dinero por pequeños envoltorios con droga.

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Con las pruebas reunidas, la Fiscalía a cargo de Gastón Liotard autorizó el allanamiento del domicilio. Durante el procedimiento, la Policía secuestró dosis de cocaína y cannabis sativa fraccionadas para la venta, dinero en efectivo, un vehículo presuntamente utilizado para la actividad, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Además, en el lugar fueron identificadas tres personas mayores de edad —dos mujeres y un hombre—, quienes quedaron notificadas de su imputación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. El operativo contó además con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico y del Grupo Especial GEOP.