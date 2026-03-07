Desbarataron otro kiosco narco y demoraron a tres personas

La Policía no frena el combate contra el microtráfico y sigue obteniendo resultados muy positivos en las tareas en toda la provincia. Esta semana lograron desbaratar un kiosco narco en Cutral Co y demorar a tres sospechosos.

Según informo la Policía, el allanamiento se realizó el viernes en una vivienda del barrio General Belgrano . El operativo fue llevado adelante por personal de la División Antinarcóticos local, dependiente de la Dirección Antinarcóticos Neuquén.

La investigación comenzó a fines de febrero, a partir de información obtenida por personal policial que detectó presuntos movimientos vinculados a la venta de estupefacientes en una vivienda de la barriada. Durante unos 10 días se realizaron tareas de vigilancia , donde se observó la llegada constante de personas —a pie, en bicicleta, motocicleta o vehículo— que ingresaban al patio de la vivienda y se acercaban a una ventana donde se realizarían intercambios de dinero por pequeños envoltorios con droga.

kiosco narco cutral co (3)

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía a cargo de Gastón Liotard autorizó el allanamiento del domicilio. Durante el procedimiento, la Policía secuestró dosis de cocaína y cannabis sativa fraccionadas para la venta, dinero en efectivo, un vehículo presuntamente utilizado para la actividad, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Además, en el lugar fueron identificadas tres personas mayores de edad —dos mujeres y un hombre—, quienes quedaron notificadas de su imputación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. El operativo contó además con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico y del Grupo Especial GEOP.

Condenaron a una familia por operar un kiosco narco en Cuenca XV

Esta semana, otras cuatro personas fueron condenadas por microtráfico a través de acuerdos de responsabilidad y pena ofrecidos por la fiscalía neuquina. Se trata de una mujer que operaba junto a su hermana y sus hijos una boca de expendio de droga en Cuenca XV. Irónicamente, lo hacían tras la fachada de un kiosco.

La fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo presentaron el miércoles un acuerdo pleno mediante el cual cuatro personas fueron condenadas por comercializar estupefacientes desde una vivienda del sector Peumayén, en la ciudad de Neuquén.

Los funcionarios de la fiscalía de Narcocriminalidad describieron que, al menos entre el 10 de noviembre y el 11 de diciembre de 2025, Mariana Estela Ortiz Martínez encabezó la venta de droga desde el domicilio en el que residía. La comercialización la hacía junto a su hermana Sandra Celeste Ortiz y sus hijos Érika Nicole Garcete Ortiz y Esteban Ariel Garcete Ortiz.

titanti y miciullo (1).jpg

De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, utilizaban la fachada de un kiosco instalado en la vivienda para concretar las operaciones. Atendían a los compradores a través de una ventana con rejas que daba a la vía pública. Allí, intercambiaban envoltorios con sustancia estupefaciente por dinero en efectivo o transferencias a billeteras virtuales.

Esta actividad ilegal la desarrollaban en distintos horarios, durante las 24 horas del día y, en circunstancias de las tareas de observación que concretó la Policía, se registraron al menos 153 movimientos compatibles con la venta al menudeo.

A partir de un allanamiento solicitado por la fiscalía, el 11 de diciembre pasado, en el marco del procedimiento se secuestraron 2,791 kilogramos de marihuana -distribuidos en panes compactados, cogollos y en 155 envoltorios fraccionados-, un millón de pesos en efectivo, 215 dólares estadounidenses, siete teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, un dispositivo de cobro electrónico, recortes de nylon y anotaciones varias.