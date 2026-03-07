De la mano del asado, Zapala gana protagonismo como sede de fiestas populares en la provincia

El certamen internacional consagró a un equipo chileno y este domingo será el turno de la gran competencia nacional, con 55 equipos en el predio del Paseo La Estación.

Zapala ya es sinónimo de asado, festejo y encuentro . Con una masiva respuesta del público, el Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca parece haber llegado para quedarse.

El evento se ha ido consolidando año tras año y, hasta el momento, esta 5º edición no hizo más que confirmar ese crecimiento. Esto se refleja no solo en la cantidad de gente que recorre el predio durante cada jornada, sino también en el número y la calidad de los participantes.

Después de una primera noche en la que las estrellas principales fueron los 20 equipos de chicos y chicas, de 6 a 12 años, que participaron del Asadores Kids , este sábado fue el turno de la competencia internacional , en la que participaron 15 equipos de Argentina, Chile y Uruguay.

campeonato de asadores

Por sumatoria de puntos se consagró campeón el equipo chileno “Guardianes de la Parrilla”, integrado por Juan Pablo Gaete, Jorge Silva y Nicolás Ortiz.

En este caso, los participantes tuvieron que cocinar cuatro platos. Los ganadores obtuvieron el primer puesto en dos categorías: chivo a la vara y postre a la parrilla.

En la categoría pescado se impuso el equipo “Brasas” de Biobío, y en pollo al gancho el triunfo fue para “Payaso Parrillero”, ambos de Chile.

Los campeones, que se llevaron un premio de 2 mil dólares, fueron elegidos por un jurado conformado por las y los cocineros Jorge Alvarado Ruiz, José Ortuño, Vianney Cortés Viguri, Alicia Robledo, Francisco Bianchi, Germán Caballero, Guillermo Busquiazo, Carmen Montenegro, Oscar Cerda y Ramón “Moncho” Vásquez.

campeonato de asadores zapala 1

“Estamos felices por todo lo que va mostrando esta nueva edición del evento. El viernes quedó demostrado que fue un gran acierto incluir una nueva categoría como el Asadores Kids, que tuvo una gran respuesta del público, que dio su respaldo a los chicos y chicas que se animaron a cocinar un asado acompañados por una persona adulta. Fue algo que se disfrutó en familia y eso para nosotros es muy bueno, porque es justamente uno de los objetivos del encuentro”, dijo el intendente Carlos Koopmann.

El jefe comunal destacó que “a partir de la organización de eventos populares que unen la gastronomía y la cultura, Zapala ganó su lugar en la agenda provincial de actividades anuales, no solo con este Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, sino también con la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, el Festival Patagónico de la Empanada y el Corso de la Ciudad, que es el más grande de la Patagonia”.

Actividad del domingo

Este domingo la actividad comenzará bien temprano en el predio del Paseo La Estación, donde a partir de las 7:30 los participantes ya estarán iniciando sus fogones.

En la principal competencia del evento serán 55 los equipos de asadores que tendrán que demostrar sus habilidades para impresionar a los jurados, quienes serán los responsables de elegir a los ganadores.

Del total de 55 equipos, 49 representan a distintas localidades de la provincia de Neuquén, tres a Mendoza, dos a Río Negro y uno a La Pampa.

En tanto, el jurado que evaluará a los competidores para finalmente dar su dictamen estará integrado por los reconocidos cocineros y cocineras Madame Papin, Alicia Robledo, Germán Caballero, Mario Peretti, José Ortuño, Miranda Watson, Guillermo Busquiazo y Ramón “Moncho” Vásquez.

campeonato de asadores zapala 2

Los ganadores se llevarán un premio de 3 millones de pesos, mientras que el segundo puesto recibirá 2 millones de pesos y el tercero 1.500.000 pesos.

El trabajo de los asadores en el campo estará acompañado desde el escenario por los payadores Luis y Thomás Hernández.

Los costillares que son asados por los competidores se podrán disfrutar a partir de las 12:30 en los puestos de venta que fueron otorgados a instituciones intermedias de la ciudad que llevan adelante una importante tarea social, como el Club Don Bosco, el Club Unión, los Talleres Don Bosco y la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

El costo de la porción de medio kilo será de 30 mil pesos, incluyendo pan y ensalada, mientras que la porción de un kilo costará 45 mil pesos, también con su correspondiente guarnición.

campeonato de asadores zapala 3

En el predio también se podrá disfrutar de manera permanente del patio de comidas y recorrer la feria Zapala Emprende, que reúne a 200 emprendedores.

La actividad de la última jornada incluye, a partir de las 19, la clase magistral denominada “Cocina Chile y Argentina”, a cargo de los chefs Karen Gutiérrez, Nicolás Ortiz y Martín Mosquera.

A las 20 será el turno de la máster class de Madame Papin y Guillermo Busquiazo, mientras que a las 21 está prevista la premiación de los ganadores del certamen nacional.

Luego será el turno de la música y el baile, con la presentación, a partir de las 22, de Los Dueños del Amor. El cierre del evento estará a cargo de Los Forasteros, que subirán al escenario principal a las 23.