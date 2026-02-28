Carnaval, leyes y pasión: la futura abogada que baila con el corazón

Han pasado 26 años desde que el corso de Zapala se convirtió en un emblema de la ciudad , un símbolo de la identidad y la pasión de su gente. A lo largo de las generaciones, el carnaval ha sido un hilo conductor que ha tejido la memoria colectiva de los zapalinos, uniendo a la comunidad en un abrazo de colores, música y alegría. Y en este contexto, Ariadna Domenella , una joven estudiante de abogacía, se ha convertido en la reina del corso de la ciudad , elegida por la voz popular, por su carisma, simpatía y entrega al espectáculo.

La joven, quien integra la murga “ Caleb Ainara ” de su localidad, demuestra su pasión por el baile y la murga desde los 8 años, cuando comenzó a bailar en distintas agrupaciones y comparsas de la zona . Su dedicación y talento la convirtieron en una de las figuras destacadas del corso, y su sonrisa y alegría contagiaron a todo el público.

Entre leyes y ritmos, Ariadna encontró un respiro en el verano para desplegar su pasión por el baile carnavalero, un espacio donde puede expresarse libremente y conectar con su comunidad. "Me siento muy feliz y agradecida por este reconocimiento. Es un sueño cumplido y un orgullo representar a mi comunidad en este evento tan importante ", dijo la bailarina en una entrevista con LM Neuquén.

Las dos noches de corso en el “escenario callejero” fueron una verdadera demostración de su talento, quien -a criterio del numeroso público- se puso el carnaval zapalino al hombro y le dio un toque distintivo y único a la edición 2026 de la tradicional fiesta popular.

La reina del corso de Zapala

Gianella Ariadna Domenella, tiene 21 años y es estudiante de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, provincia de Buenos Aires. “Actualmente vivo en La Plata, pero mi corazón late al ritmo del carnaval en la Patagonia”, afirmó.

reina5

Asimismo, tiene una larga trayectoria en el baile, tanto es así que su pasión por los carnavales comenzó a los 14 años, cuando se unió a la comparsa “El Ceibo”, donde su hermano y tío participaban desde chicos. Desde entonces, no ha parado de bailar y experimentar con diferentes estilos y grupos. “Me cambié a la Murga Herederos del Don Bosco, donde participé durante dos años, y luego tuve la oportunidad de unirme a la comparsa Orión en Junín de Los Andes”, expresó.

Sin embargo, fue en la red social TikTok donde descubrió a “Caleb Ainara”, una batucada que le llamó la atención por su energía y pasión. “Les escribí y me abrieron las puertas de inmediato. Me contaron que participan de los carnavales desde 2022 y que siempre lo habían hecho con pocas bailarinas, ya que se consideran más batucada que comparsa”, relató.

reina6

Este año, la agrupación participó en el corso de la ciudad y gracias al esfuerzo y dedicación de todo el equipo, ganaron 4 premios, incluyendo el de la mejor bailarina. “Fue un momento increíble y más que merecido, después de incontables horas de ensayo y preparación”, subrayó Ariadna.

La pasión por el carnaval

Ariadna se encargó también de comentar sobre sus inicios en el mundo del baile. "Recuerdo que desde los 8 años hice gimnasia rítmica, y creo que eso me ayudó mucho a la escucha de los ritmos y al carisma a la hora de bailar", señaló con entusiasmo. "Ya después, a medida que pasaba el tiempo, me fui perfeccionando en los carnavales directamente", añadió.

Para esta virtuosa joven, el carnaval es más que un evento, es un sentimiento. "Me encanta desde el punto de la preparación, no sé bien cómo describir todo lo que siento cada vez que se acercan las fechas. Para mí es un despeje absoluto de todo lo que pasa en el año y es mi cable a tierra para arrancar con más energía", explicó.

No obstante, hay un carnaval que tiene un lugar especial en su corazón: el de Zapala. "Disfruto en particular el de mi ciudad porque es donde nací y crecí y donde está mi familia. He bailado en muchos lugares, como Junín de los Andes, Cutral Co, San Martín de los Andes, pero ninguno se compara como estar en casa", remarcó con enorme sentido de pertenencia.

reina7

Ariadna destacó la calidez de la gente de Zapala y la emoción de compartir el escenario con los vecinos. "En lo personal, viví dos noches mágicas junto a mis compañeros y junto al público que nos recibió tan cálidamente y con tanto apoyo. Estoy muy contenta por toda la repercusión que se generó y por todo el cariño que me brindaron ambas noches", destacó.

Respecto al premio obtenido como Mejor Bailarina Comparsa Individual, Ariadna declaró que: "Me ayudó a darme cuenta el avance que he tenido en el paso del tiempo y que vale la pena cada esfuerzo metido en lo que te gusta. Voy a seguir haciendo lo que me hace feliz y no dejar de mostrarme tal como soy".

Al ritmo de los agradecimientos

El Carnaval de Zapala para Ariadna, es un evento único que convoca a mucha gente, tanto espectadores como pasantes. "Creo que es un evento que convoca a mucha gente tanto público como bailarines y bailarinas. Todos somos parte de esta fiesta", confesó. Por esta razón quiso expresar su agradecimiento especial a la batucada Caleb Ainara y a su creador, Franco Leuno, por la oportunidad de ser parte de su equipo. "Con la batucada Caleb Ainara estoy súper agradecida, ellos me trataron súper bien desde el minuto uno y lo más importante me dejaron ser yo misma", dijo con orgullo y satisfacción. A su vez agradeció a su “partenaire” Cristian Montes y sus pequeñas hijas Melody y Giovanna, quienes al acompañaron en todas las pasadas por el corsódromo.

"El director y fundador Franco Leuno me dio la libertad de bailar y explayarme como quería. Felicitarlos también por todos los premios que ganaron y por todo el esfuerzo que pusieron. Son admirables", enfatizó.

image

Más tarde, con la mano en el corazón, no quiso tampoco dejar de expresar su agradecimiento a su familia, en particular a sus padres, Mariam y Eduardo, por su apoyo incondicional y acompañamiento cada año. "Todo lo bueno que me pasa en la vida es siempre gracias a su respaldo y acompañamiento incondicional”, manifestó con emoción.

Ariadna también destacó la importancia de sus hermanos, Ileana, reconocida en Zapala por su trayectoria en el boxeo, y Joaquín, jugador y apasionado del Club Unión.

La foto viral que conquistó las redes sociales

Una imagen generó un gran revuelo en las redes sociales, mostrando a Miguel Ángel Villar, conocido como "Millico", arrodillado frente a Ariadna, la reina del Carnaval de Zapala. La fotografía, que se ha vuelto viral, refleja al popular personaje zapalino mostrando un corazón a la reina. Esto despertó comentarios elogiosos sobre su caballerosidad. La usuaria Tina Pichún escribió debajo de la postal: "Que caballero creo el único que se arrodilla a mostrar un corazón, que copado".

reina2

“Millico” es un músico y personaje emblemático de Zapala, conocido por sus serenatas en la terminal de ómnibus de la ciudad. La foto viral se tomó en el corsódromo de la ciudad, unos minutos antes de que comenzara la segunda noche del corso de carnaval, donde Miguel Ángel le rindió un emotivo homenaje a Ariadna.

El intendente destacó éxito del corso

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, destacó el éxito del Corso de Carnaval, considerándolo un emblema de la identidad zapalina. "Vivimos tres días muy lindos, llenos de alegría, color y encuentro", expresó el jefe comunal, agradeciendo a las familias zapalinas y de localidades vecinas por su participación.

carnaval- intendente de Zapala- Carnaval-2

Koopmann resaltó el trabajo en equipo y el compromiso de todos los involucrados, incluyendo trabajadores municipales, instituciones, fuerzas de seguridad y equipos de salud, para hacer posible el éxito del evento. "El trabajo en equipo y el compromiso de todos hicieron posible el éxito de este gran evento, permitiéndonos disfrutarlo en un marco seguro y organizado", agregó.

El intendente también valoró la importancia de la participación de niños y adolescentes en el corso, asegurando que hay "sangre nueva" en el popular escenario callejero del Paseo La Estación. "La incorporación de nuevos integrantes a los conjuntos históricos de murgas y comparsas es un signo de que hay una raíz profunda de sentido de pertenencia por Zapala y sus barrios", admitió. Por último, el mandatario local auguró una larga vida al corso, manifestando que es un evento que ya es parte de la cultura y la identidad de Zapala. "El corso de carnaval zapalino hace rato que llegó para quedarse", finalizó.