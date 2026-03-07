Cómo sigue la historia de Newenche, el huemul de Parque Nacional Lanín

Llegó al área protegida hace un año como parte de una estrategia de recuperación de su especie. En el último tiempo fue protagonista de un curioso episodio.

La historia de Newenche, el huemul macho joven que hace unos meses protagonizó una curiosa aparición en el casco urbano de San Martín de los Andes, sumó esta semana un nuevo capítulo. El animal cumplió un año desde que llegó a la reserva del Parque Nacional Lanín.

Este ejemplar de la especie Hippocamelus bisulcus (en peligro de extinción) nació originalmente en la Reserva Biológica Huilo Huilo en Chile en noviembre de 2023 y se hizo popular por un hito al cruzar a la Argentina, monitoreado con un collar GPS y ser reubicado en zonas seguras tras acercarse a áreas urbanas en la cordillera.

Este 3 de marzo , Newenche celebró un año de su inserción en el Proyecto Huemul del Parque Nacional Lanín , como parte de una estrategia de recuperación y fortalecimiento poblacional.

En el último tiempo, el animal había hecho una nueva aparición en las calles de San Martín de los Andes, cuando el 17 de diciembre, decidió salir a caminar y saludar a los vecinos de la comarca andina. Su presencia movilizó tanto a curiosos como a un gran número de instituciones que buscaron resguardarlo.

Rápidamente se puso en marcha un operativo coordinado de gran magnitud. Las tareas contaron con la participación del Parque Nacional Lanín, Guardafaunas de Neuquén, el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) y la Policía del Neuquén.

Además, la Reserva Huilo Huilo y la Fundación Rewilding Argentina también colaboraron en las acciones, fortaleciendo la estrategia conjunta de conservación a nivel regional.

Finalmente, durante la noche del miércoles se logró ponerlo a resguardo para concretar su traslado hacia un área segura. Al día siguiente, el jueves, el animal fue trasladado por un equipo de profesionales hacia un refugio, donde fue liberado y permaneció a resguardo.

Newenche, a un año de su llegada

Las autoridades informaron que actualmente Newenche se encuentra en buen estado de salud. “Su evolución es monitoreada de manera diaria por los equipos técnicos del Parque Nacional Lanín y de la Reserva Biológica Huilo Huilo”, expresaron en un comunicado.

Al mismo tiempo, explicaron que los cuidados se realizan “mediante seguimiento en terreno, evaluaciones periódicas y control de variables clave para su adaptación”.

El trabajo conjunto entre ambas instituciones forma parte de una estrategia de conservación a largo plazo, cuyo objetivo es restablecer una población estable de huemul en el Parque Nacional Lanín. Este tipo de animal es considerado una especie emblemática de los bosques andino-patagónicos.

Proyecto Huemul

El huemul Newenche nació en libertad en la Reserva Huilo Huilo, en Chile, en 2023. El año pasado, llegó a la cordillera neuquina de la mano del Proyecto Huemul para su recuperación en la región.

Dentro de este programa, los especialistas lo monitorean de cerca gracias a un collar que incorpora tecnología GPS y VHF. Esta tecnología permite a los equipos realizar un seguimiento constante del ejemplar y tomar decisiones de manejo fundamentadas en criterios técnicos.

En Neuquén, la Ley Nº 2696 declara al huemul Monumento Natural de la provincia, la máxima categoría de conservación que puede otorgarse a una especie.

En caso de avistamiento, es necesario el aviso inmediato a la Radioestación del ICE al número 2972-427210. Otra alternativa es avisar a los guardaparques; la radio de parques funciona las 24 horas a través del número 2944201859.