Final feliz: el huemul Newenche fue resguardado y está en camino al refugio

El animal apareció suelto este miércoles por las calles de San Martín de los Andes. El operativo fue coordinado por el Parque Nacional Lanín y provincia.

Tras una nueva aparición en el casco urbano de San Martín de los Andes , este jueves, el huemul Newenche , fue trasladado por un equipo de profesionales del Parque Nacional Lanín en conjunto con la Dirección Provincial de Faunas, hacia un refugio, donde será liberado y permanecerá a resguardo.

Este tipo de animal, es considerado una especie emblemática de los bosques andino-patagónicos, por este motivo tanto el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén como las autoridades del Parque, definieron una estrategia de conservación coordinada. El principal objetivo es garantizar la seguridad, bienestar y conservación de esta clase de huemul, declarado Monumento Natural .

Este miércoles, Newenche fue visto recorriendo las calles de la ciudad San Martín de los Andes , lo que movilizó una gran cantidad de vecinos e instituciones, que rápidamente iniciaron las acciones correspondientes para poner al animal bajo resguardo. Los datos del monitoreo satelital y los registros en territorio confirmaron su desplazamiento en un sector urbano y en cercanías de la Ruta Nacional 40, situación que puso en riesgo no solo al animal, sino también la seguridad de la comunidad y la circulación vehicular.

Ante este escenario, se desplegó un operativo preventivo de gran magnitud que se mantuvo activo durante toda la jornada, con intervención coordinada de equipos técnicos y fuerzas de apoyo. Finalmente, por la noche y tras un minucioso seguimiento, lograron ponerlo a resguardo para concretar su traslado hacia un área segura.

De esta forma, Newenche ya se encuentra camino a un refugio definido por los especialistas.

huemul liberado 2 Administración de Parques Nacionales

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, expresó que “el huemul es una especie emblemática de nuestra provincia y su preservación es una responsabilidad que asumimos como política pública”.

El operativo fue realizado de manera conjunta entre el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), la dirección de Biodiversidad y Sustentabilidad, guardafaunas provinciales y la Policía del Neuquén. Además, el operativo incluyó la participación de la Administración de Parques Nacionales, que aseguraron las condiciones para la reubicación del animal.

La Reserva Huilo Huilo del país vecino de Chile y la Fundación Rewilding Argentina también colaboraron en las acciones fortaleciendo la estrategia conjunta de conservación a nivel regional.

SMAndes_FedericoSoto Huemul Newenche por los barrios de sma _DSC5920 Federico Soto

El caso de Newenche generó una profunda sensibilización en la comunidad. La preocupación y el acompañamiento de los vecinos expresó el valor simbólico que representa este huemul en la región.

El huemul es una especie emblemática de los bosques andino-patagónicos y su conservación reafirma un compromiso colectivo con la biodiversidad. Asegurar la supervivencia de Newenche es también garantizar la protección de los sistemas naturales que habitan la zona.

La Ley Provincial Nº 2696 declara al huemul Monumento Natural de la provincia del Neuquén, la máxima categoría de conservación que puede otorgarse a una especie.

En caso de avistamiento, es necesario el aviso inmediato a la Radioestación del ICE al número 2972-427210. Otra alternativa es avisar a los guardaparques, la radio de parques funciona las 24 horas a través del número 2944201859.