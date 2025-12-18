Mano dura con un robabaterías neuquino: le dictaron prisión preventiva

El hecho ocurrió el mismo día que le forzaron el auto a una joven en un estacionamiento de la UNCo. Sospechan que el ladrón cambia lo sustraído por drogas.

Lamentablemente, el robo de baterías es un ilícito que se reitera en el centro y los barrios de esta capital.

Tras conocerse el frustrado robo de una batería en el estacionamiento de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), trascendió que no fue el único hecho y que, en la misma jornada, el pasado martes 16 de diciembre, ocurrió un incidente muy similar en calle Entre Ríos al 100, en esta capital.

La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal (MPF) que, esta semana, acusó a dos delincuentes. El trámite estuvo a cargo del fiscal del caso Horacio Maitini y de la asistente letrada Nadia Pérez , quienes les formularon cargos a dos hombres identificados como M.E.A. y C.A.E.

De acuerdo a la hipótesis del caso expuesta por la fiscalía, el 16 de diciembre de 2025, alrededor de las 3:30, en la calle Entre Ríos al 100, los imputados dañaron un vehículo Fiat Palio que se encontraba estacionado en la vía pública. Tras forzar la puerta del acompañante, el capó y la parrilla, e intentar sustraer la batería cortando los cables y bornes, fueron sorprendidos por personal policial en el lugar. Al advertir la presencia de los efectivos, intentaron darse a la fuga, pero fueron demorados de manera inmediata. Durante el procedimiento se secuestraron una pinza y un destornillador, presuntamente utilizados para cometer el hecho.

La conducta fue calificada como robo simple en grado de tentativa, en calidad de coautores.

El juez de garantías Lucas Yancarelli tuvo por formulados los cargos, habilitó la investigación y fijó un plazo de cuatro meses para su desarrollo.

Deberá ser evaluado por sus adicciones

En cuanto a las medidas cautelares, se dispuso la libertad de C.A.E., quien deberá cumplir con presentaciones cada 15 días en una comisaría durante el plazo de la investigación. Respecto de M.E.A., y en atención a la existencia de antecedentes penales, falta de arraigo y riesgo de fuga, se ordenó la prisión preventiva por el término de dos meses. Asimismo, se dispuso su traslado al hospital Castro Rendón para una evaluación médica por consumo de estupefacientes y posible síndrome de abstinencia.

Robo de batería de auto en Neuquén.png

El hecho delictivo que investiga la fiscalía neuquina no hace más que echar luz sobre un fenómeno preocupante y que tiene relación con ladrones que roban y, luego, cambian el botín por drogas. Justamente, esta semana, se conoció la condena de una mujer y sus dos hijos por manejar un kiosco narco que hacía intercambio de estupefacientes por elementos sustraídos.

Un hecho ocurrido a plena luz del día

En cuanto a los robabaterías, se conoció un incidente que ocurrió a plena luz del día, en la playa de estacionamiento de la facultad de Economía de la UNCo. "Ingresé con mi auto al estacionamiento del sector de la Facultad de Economía intentando sacar una fotocopia. Cuando salgo me veo con el vehículo con el capó levantado, se ve que intentaron robar, pero no pudieron", indicó Ariana a LM Neuquén.

El hecho delictivo sucedió el martes pasado y el autor no fue detenido. "La persona de seguridad me dijo que los lavacoches son los que intentaron robarme", apuntó la víctima. En este sentido, aseguró "son ellos, justo ahí no da la cámara, ya lo tienen como todo planificado".

Ariana indicó que como estudiante de terciario usa la biblioteca, saca fotocopias, pero también asiste su hermana, a la que podría ocurrirle lo mismo: "ella a veces va con el auto cuando yo no puedo, mi preocupación es que en 15 minutos, yo dejé el auto, y ocurrió el intento de robo".