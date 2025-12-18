Más de 1.700 estudiantes se capacitaron en 2025 en El Puesto de Plottier

Hubo una amplia oferta de cursos gratuitos vinculados al trabajo rural, la producción y los oficios que fueron aprovechados por la comunidad.

El Centro de Formación Profesional Agropecuaria N° 1 de Plottier , conocido como “El Puesto”, finalizó el año con un balance positivo: más de 1.700 estudiantes pasaron por sus aulas y espacios de práctica a lo largo de 2025, participando de propuestas formativas gratuitas orientadas al desarrollo productivo y la salida laboral.

Durante el año, la institución ofreció una diversa grilla de cursos vinculados al ámbito agropecuario, la producción de alimentos y los oficios rurales. Entre ellos se destacaron capacitaciones en hidroponia, producción hortícola, apicultura, aromáticas, manipulación segura de alimentos, emprendedurismo, lácteos, albañil en tierra cruda, vivero y jardinería, además de talleres de elaboración de conservas, vinos y sidra, pensados tanto para el trabajo familiar como para el emprendedurismo.

También hubo una fuerte demanda en los cursos de oficios, como el de tractorista, que respondió a necesidades concretas del sector productivo regional y permitió a muchas personas adquirir herramientas para insertarse en el mundo laboral.

centro de formacion profesional agropecuario de plottier Taller de Apicultura.

Uno de los hitos del año fue la puesta en marcha del Aula Laboratorio de Multiplicación Vegetal, un espacio innovador destinado a la micropropagación de especies vegetales. Este laboratorio permite incorporar técnicas de biotecnología a la formación profesional, fortaleciendo la producción sustentable y la soberanía alimentaria, además de posicionar a El Puesto como una institución de referencia en la región.

Prácticas

Una de las particularidades que ofrece esta institución educativa es que todas las capacitaciones no son solo teóricas, sino que los estudiantes aprenden con la práctica. Y para eso cuenta con 5 mil metros cuadrados con varias unidades productivas como invernaderos, bancales, circuito agroecológico, producción de hongos, sala de elaboración de alimentos y un laboratorio de multiplicación in vitro.

laboratorio en el centro de formacion profesional agropecuario de plottier Aula Laboratorio de Multiplicación Vegetal.

Desde el CFPA N° 1 destacaron que la propuesta educativa está pensada para jóvenes y adultos, con o sin experiencia previa, y que el objetivo central es brindar herramientas concretas para el trabajo, el autoempleo y el desarrollo de proyectos productivos locales que incrementen el trabajo de mano de obra local.

“Cada estudiante es una oportunidad de futuro. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo formación gratuita, accesible y con sentido real, que permita a los vecinos y vecinas desarrollar proyectos de vida vinculados al trabajo, la producción y el cuidado del ambiente”, señaló Juan Carlos Santangelo, coordinador del CFPA N° 1.

centro de formacion profesional agropecuario de plottier Juan Carlos Santangelo, coordinador del Puesto de Plottier, en el taller de lácteos.

El impacto trasciende lo individual: muchas de las personas que pasaron por los cursos ya se insertan en proyectos productivos, agropecuarios o emprendedores, aportando al crecimiento local. Comercializan sus productos en las ferias de Plottier y también de manera particular.

Con una fuerte impronta comunitaria y una mirada puesta en el desarrollo local, El Puesto de Plottier cierra el año reafirmando su rol como espacio educativo, productivo y social, clave para la región y con muchos proyectos.

centro de formacion profesional agropecuario de plottier El estudio de las plantas son uno de los ejes del Puesto de Plottier.

Las proyecciones para el 2026 incluyen repetir los trayectos realizados este año y sumar nuevas propuestas, entre ellas, llevar a cabo un ciclo de capacitaciones de Formación Profesional a Docentes Agropecuarios y además incluir nuevos cursos como el de producción de frutos rojos, acuaponia y producción de variedades de hongos en sustratos y troncos.