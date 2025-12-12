Todo definido: las formaciones de Racing y Estudiantes para la gran final

Después del triunfazo sobre Boca en La Bombonera, que le dio el pasaje a la final del Torneo Clausura, Racing Club vive horas de decisiones. Este sábado, desde las 21.00 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, la Academia buscará el título ante Estudiantes . Y Gustavo Costas define el equipo titular, con dudas y regresos.

Las buenas noticias para Racing son los retornos de Santiago Sosa, intransferible para la Academia pero hoy en la mira de clubes brasileños, y Gastón Martirena, expulsados en el triunfo por penales ante Tigre y ya con la fecha de suspensión cumplida. El capitán es una fija: volverá al mediocampo -saldrá Marco Di Césare, volviendo al 4-3-3- y será el eje de un equipo que encontró personalidad en los momentos más difíciles del torneo.

Pero la situación de Martirena no es tan lineal. El lateral uruguayo recupera su lugar en la lista, aunque su presencia entre los titulares no está asegurada. Y ahí aparece la primera gran duda de Costas para la final. El nivel de Facundo Mura ante Boca abrió un debate puertas adentro. El defensor jugó uno de sus mejores partidos del semestre justo cuando atraviesa sus últimos días en el club, ya que no renovará su contrato y quedará libre a fin de año. Sin embargo, su actuación sólida y su fiabilidad defensiva lo reposicionaron en la consideración del entrenador.

image

Martirena, por su parte, venía de intervenciones decisivas: fue clave con el agónico gol ante River en octavos y tuvo un rendimiento sólido frente a Tigre. Ese antecedente lo sostiene y le da argumentos para pelear el puesto. La otra duda pasa por Santiago Solari. El extremo sufrió un leve desgarro en el alargue de los cuartos ante Tigre y llegó al límite al cruce con Boca. Jugó 82 minutos con un vendaje y tuvo que pedir el cambio en la segunda mitad.

Todo indica que hará lo imposible para estar en la final, y en el cuerpo técnico nadie imagina un equipo sin él. Sin embargo, la semana será clave para medir cargas y determinar si podrá sostener el partido completo en un duelo decisivo que se perfila intenso y físico. De esta manera, el probable equipo de Racing para la final es: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara.

El XI de Estudiantes

Estudiantes se prepara para disputar la final del Torneo Clausura 2025 ante Racing y, de cara al trascendental duelo del sábado a las 21, en Santiago del Estero, Eduardo Domínguez recupera a uno de sus principales futbolistas, Guido Carrillo.

image

El delantero fue expulsado el 10 de noviembre en el duelo ante Tigre por un codazo a Joaquín Laso y recibió una sanción de cuatro fechas, por lo que se perdió el tramo final de la fase regular y los primeros enfrentamientos de playoffs. Después de reemplazarlo por Facundo Farías y Lucas Alario, según el partido, Domínguez volverá a contar con Carrillo para formar la delantera con Edwuin Cetré y Tiago Palacios, las grandes figuras del Pincha en la liguilla del Clausura.

Fuera del regreso del referente, Domínguez repetiría el equipo que venció a Gimnasia en el clásico el pasado lunes, manteniendo la base defensiva que no recibió goles en los mata-mata, con Gómez, Núñez, González Pírez y Arzamendia. En el mediocampo, por su parte, también se mantendrán los nombres propios que vencieron a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia, siempre por la mínima: Ascacíbar, Medina y Piovi.

De esta manera, el equipo de Estudiantes para la gran final sería: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.