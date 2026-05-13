El básquet regional se expresó en defensa de la Universidad Pública

En el día de la marcha federal, los jugadores del único partido que se disputó el martes posaron con una bandera antes del encuentro.

El martes por la noche, el básquet regional tuvo un hecho muy significativo. En la previa al partido entre Atlético Regina y Deportivo Roca, por la Conferencia Sur de la Liga Federal de básquet, los jugadores de ambos planteles posaron juntos con la bandera de la Universidad Nacional de Río Negro.

La movida se dio en el contexto de la lucha en defensa de la educación pública y, puntualmente, en la jornada donde se desarrolló la marcha federal universitaria en todo el país, con cientos de miles de personas expresándose en las calles.

Encabezados por Adolfo García Barros , capitán del conjunto roquense, todos los integrantes de ambos planteles se ubicaron en el centro de la cancha dando una muestra de unidad.

La iniciativa del referente del Depo fue consensuada con sus compañeros, los dirigentes y recibió el apoyo Manuel Navarro, su colega del albo.

La postura fue acompañada primero por un respetuoso silencio de los presentes y después por un contundente aplauso, que precedió al salto inicial.

Además de ser un deportista destacado de la región, "Fito" García Barros es abogado recibido en la Universidad Nacional del Comahue y actual trabajador en la de Río Negro.

"Tanto la Universidad de Río Negro, como la del Comahue y el IUPA son transversales a las dos ciudades, tienen mucha injerencia en lo que pasa en Roca y en Regina. Es importante el mensaje que damos los jugadores, no podemos vivir aislados de lo que nos rodea y lo que pasa en nuestras ciudades", dijo García Barros a LMNeuquén.

Además, el capitán del Depo valoró la recepción que tuvo la iniciativa por parte de sus colegas.

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Esta no es la primera vez que hay una expresión pública en defensa de la Universidad Pública en el básquet de la zona. También ocurrió, por ejemplo en 2024, cuando en medio de los festejos por el título del Pre Federal, Fernando Claris, técnico de Pérfora, expresó: "Hace mucho que no hablo, casi dos años. El no hablar a veces implica no tener nada importante para decir. Me parece que algunas cosas como la Universidad Pública, no se transa. La Universidad Pública, siempre".

Regina ganó su primer partido tras el cambio de técnico

A la hora del básquet, Atlético Regina mostró su mejor versión de la temporada. Con una sólida actuación colectiva en defensa y la incorporación de Marcos Leal al plantel, se llevó una clara victoria por 78 a 56 en La Perla del Valle.

El equipo dirigido por Martín Pascal obtuvo la primera victoria bajo el mando de su nuevo entrenador, que había debutado en la derrota contra Club Plottier como visitante el sábado anterior.

Leal fue el goleador de la noche con 17 puntos, siendo una de las figuras junto a Ignacio Claris (15 y 8 asistencias) y Germán Frencia (12 y 7 rebotes).

689896630_26738127372514990_4934835745900584847_n Foto: Beto Troncozo

Con este resultado, Atlético Regina llegó a su tercera victoria y con registro 3-9 se acercó a Deportivo Roca (3-8).

Independiente de Neuquén es puntero (10-2); seguido de Pérfora y Centro Español con 9-2. Club Plottier se ubica cuarto con 6-4 y después están Pacífico con 4-8, Roca, Regina y Petrolero (1-10).

Próximos partidos: Petro vs Pérfora (jueves a las 21), Centro Español vs Club Plottier (viernes a las 21).

Cuando los ocho equipos completen sus 14 partidos de fase regular, se disputarán los playoffs con 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.