Del barrio "Uno" salió el nuevo campeón: Pérfora festeja, diez años después

Una estadística que demuestra la superioridad de Pérfora en el juego es que sus cinco titulares superaron el doble dígito: Luca Chiapella (15), Agustín Sánchez (15), Augusto Rossi (14), Nacho Claris (11) y Juan Cruz Tulián (10).

El segundo cuarto del Torito fue muy magro en ofensiva y a la larga lo pagó caro. Pérfora entró 15 arriba al último parcial y, más allá de los intentos del local, ya no hubo tiempo para la heroica.

Después de una floja Liga Federal, el Verde se rearmó, trabajó fuerte y se consagró de manera justa.

Los Claris, otra vez

Nacho desde la base, Fernando en la dirección técnica y Oscar en la dirigencia, son referencias ineludibles a la hora de hablar de Pérfora.

"Después de 10 años, hicimos un esfuerzo enorme. Jugadores, dirigentes, la hinchada, el acompañamiento que tuvimos. Era el momento deseado por todos, así que una inmensa alegría. Un agradecimiento enorme a toda esta gente y a todos estos chicos. Gracias a los sponsors de Cutral Co y Plaza Huincul. Es una fiesta del básquet. Lo merecíamos, porque no es solo un trabajo de la primera división, es el trabajo de todas las formativas. Creo que es un merecido premio", dijo el "Pity" en diálogo con Manolo Sánchez. "La elección de los jugadores no fue solo por su calidad, sino por lo buenas personas que son. Es un triunfo de todos. Gracias a los que me acompañaron en estos 40 años de dirigente. Tengo el mismo entusiasmo que el primer día".

Por su parte, el entrenador también se mostró muy emocionado con la consagración: "es todo muy difícil a veces. Ser del club es otra presión. Agradecer a la gente. Para la gente del club, especialmente los dirigentes y mi cuerpo técnico. Éramos un plantel y en tres meses tuvimos que armar un equipo que no se conocía. No me quiero olvidar del rival. Se lo que es Pato (Denegri, DT de Español), los jugadores, el espíritu. Enaltece aún más el triunfo y el campeonato".

Y aprovechó para dejar un mensaje que va más allá del momento: "Hace mucho que no hablo, casi dos años. El no hablar a veces implica no tener nada importante para decir. Me parece que algunas cosas como la Universidad Pública, no se transa. La Universidad Pública, siempre".