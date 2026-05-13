Rolando Figueroa hizo un balance de su viaje a Houston ante empresarios y trazó un panorama de la provincia

Con el objetivo de que las cámaras empresarias y pymes de la provincia conozcan de primera mano sobre la reciente misión público-privada de Neuquén a Houston , Estados Unidos, el gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles una jornada denominada "El rol de Neuquén en el mercado energético mundial".

Se hizo en el Centro de Convenciones Domuyo, donde el mandatario provincial dio detalles de lo que fue la última edición de la feria internacional Offshore Technology Conference (OTC).

“Lo que tenemos que lograr es que nos compren a las empresas neuquinas”, les dijo Figueroa a los empresarios, a la vez que destacó las ventajas de lo que generará el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en materia de inversión en el territorio e ingresos para la provincia.

Lo que se gana con el RIGI

En este sentido, volvió a resaltar que lo que se pierda por coparticipación a partir de la baja del impuesto a las ganancias, se multiplicará a partir de lo que ingrese a las arcas provinciales a través de un volumen mucho mayor de regalías.

Para ello dio el ejemplo de tres proyectos, donde en dos es socia G&P, que en 2030, según las estimaciones del caso, por regalías, impuestos provinciales y por esa sociedad de empresas, los ingresos netos serán de más de 1.100 millones de dólares.

Figueroa con empresarios 1

A su vez, reveló que esto fue un acuerdo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, al que le reconoció la decisión. “Estaba en contra de lo que le decía su equipo. Le decían que no apruebe, porque igual van a invertir, y no. Les demostramos que igual no iban a invertir, porque ustedes saben, si no llegamos al valor que se puede vender, las empresas dejan de producir, ya la hemos vivido esta”, advirtió.

Durante su participación en la OTC, Figueroa había asegurado que el éxito de la provincia de Neuquén no radica en el recurso geológico de Vaca Muerta sino en la construcción de un “ecosistema” integral que combina políticas públicas, inversión, previsibilidad macroeconómica y capital humano.

La visión empresaria

Por el lado de los que participaron de la misión a Houston del lado empresario, expuso Mauricio Uribe, presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE).

Remarcó que desde la federación se apuntó a realizar “interacciones que es lo que venimos planteando ya hace años con empresas americanas, canadienses, mexicanas y chinas, que tienen la intención de generar franquiciados y de proveer equipos, como así también de asociatividad de empresas y venir a Neuquén”.

Comentó que “se hicieron algunas relaciones con empresas que están necesitando representaciones”, y explicó que “habrá que ver cuál es la posibilidad que tiene la empresa en Neuquén de la interrelación”.

Figueroa con empresarios 2

Adelantó que “toda esta información la vamos a brindar por intermedio del centro PYME, sería importante que toda persona que esté interesada lo haga saber, independientemente de si pertenece a alguna cámara FECENE, la idea es trabajar en conjunto y hacer lo que se hizo en Houston. Estaban las empresas operadoras, estaba el gobierno provincial, el gobernador y las empresas neuquinas, y estábamos todos enfocados en que Neuquén crezca”.

También expuso el ministro de Economía, Producción e Industria y presidente del Centro PyME-ADENEU, Guillermo Koenig, respecto a la evolución y proyección de la industria del Oil and Gas en Neuquén.

Y el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, quien dio detalles de su reciente viaje a China y Japón.