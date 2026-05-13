Los 4 peinados tendencia de 2026 que se pueden hacer en solo 5 minutos

Lo cierto es que en los grandes desfiles y en las redes sociales empezó a instalarse un estilo definido: looks naturales , que requieren poco esfuerzo. Así, la tendencia 2026 apunta a no crear peinados complejos, sino a reinterpretar a aquellos estilos clásicos que cualquier mujer pueda hacer en su casa en cuestión de minutos.

En relación al estilo del pelo suelto con ondas y raya al costado, los expertos consignan que este estilo retoma de algún modo la estética clásica de Hollywood, sólo que con un acabado más natural. Y resaltan que lo importante a la hora de elegirlo es que se deben marcar ondas suaves desde la mitad del cabello, empleando una buclera ancha o una planchita. Después de este paso, se hace la raya hacia un costado para generar más volumen y movimiento. Para concluir el look, es posible llevar un mechón detrás de la oreja y aplicar un poco de spray para aportar brillo y fijación.

En tanto, sin dudas que el rodete bajo o pulido es uno de los looks más elegantes y minimalistas de la tendencia 2026. ¿Cómo hacerlo? Se peina el cabello completamente hacia atrás y se arma un rodete bajo a la altura de la nuca. Así, el rostro queda despejado y se genera un efecto visual que alarga el cuello y estiliza la cara. También es uno de los peinados más rápidos de llevar a cabo.

Por su parte, el rodete con mechones sueltos persigue un efecto más relajado y natural. Este peinado se arma de la misma manera que el rodete pulido, sólo que para llevarlo a cabo deben dejarse dos mechones finos sueltos a los costados de la cara. Este pequeño detalle aporta movimiento y crea un look más descontracturado. Sin dudas que este estilo se inspira en las pasarelas y producciones de moda recientes, donde la naturalidad se volvió protagonista.

El efecto “wet” -también denominado efecto mojado- es uno de los peinados más simples y elegantes al mismo tiempo. Sólo hay que aplicar gel o cera con el cabello húmedo y peinarlo hacia atrás o hacia un costado. ¿El resultado? Un look prolijo y moderno que se logra en menos de cinco minutos.

Las máximas de los peinados tendencia en 2026