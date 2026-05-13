El clima en Neuquén

icon
13° Temp
58% Hum
Ciencia y Vida
La Mañana Tendencias

Los 4 peinados tendencia de 2026 que se pueden hacer en solo 5 minutos

Los peinados para 2026 apuntan a la sencillez y la elegancia. Conocé las tendencias que podrás lograr en solo 5 minutos.

Los 4 peinados tendencia de 2026 que se pueden hacer en solo 5 minutos

Los 4 peinados tendencia de 2026 que se pueden hacer en solo 5 minutos

Lo cierto es que en los grandes desfiles y en las redes sociales empezó a instalarse un estilo definido: looks naturales, que requieren poco esfuerzo. Así, la tendencia 2026 apunta a no crear peinados complejos, sino a reinterpretar a aquellos estilos clásicos que cualquier mujer pueda hacer en su casa en cuestión de minutos.

china-suarez-portada (1).jpg
En 2025, el peinado de la China Suárez rápidamente se volvió viral en redes.

En 2025, el peinado de la China Suárez rápidamente se volvió viral en redes.

Estos son los 4 peinados que marcan tendencia en 2026

Según lo apuntan diversos sitios especializados, los 4 peinados que marcan tendencia en 2026 son:

  • Pelo suelto con ondas y raya al costado.
  • Rodete pulido.
  • Rodete con mechones sueltos.
  • Efecto “wet”.
peinado.
Si se realiza el peinado, dermatólogos aconsejan retirar correctamente el gel fijador para evitar irritar el cuero cabelludo.

Si se realiza el peinado, dermatólogos aconsejan retirar correctamente el gel fijador para evitar irritar el cuero cabelludo.

En relación al estilo del pelo suelto con ondas y raya al costado, los expertos consignan que este estilo retoma de algún modo la estética clásica de Hollywood, sólo que con un acabado más natural. Y resaltan que lo importante a la hora de elegirlo es que se deben marcar ondas suaves desde la mitad del cabello, empleando una buclera ancha o una planchita. Después de este paso, se hace la raya hacia un costado para generar más volumen y movimiento. Para concluir el look, es posible llevar un mechón detrás de la oreja y aplicar un poco de spray para aportar brillo y fijación.

En tanto, sin dudas que el rodete bajo o pulido es uno de los looks más elegantes y minimalistas de la tendencia 2026. ¿Cómo hacerlo? Se peina el cabello completamente hacia atrás y se arma un rodete bajo a la altura de la nuca. Así, el rostro queda despejado y se genera un efecto visual que alarga el cuello y estiliza la cara. También es uno de los peinados más rápidos de llevar a cabo.

Por su parte, el rodete con mechones sueltos persigue un efecto más relajado y natural. Este peinado se arma de la misma manera que el rodete pulido, sólo que para llevarlo a cabo deben dejarse dos mechones finos sueltos a los costados de la cara. Este pequeño detalle aporta movimiento y crea un look más descontracturado. Sin dudas que este estilo se inspira en las pasarelas y producciones de moda recientes, donde la naturalidad se volvió protagonista.

El efecto “wet” -también denominado efecto mojado- es uno de los peinados más simples y elegantes al mismo tiempo. Sólo hay que aplicar gel o cera con el cabello húmedo y peinarlo hacia atrás o hacia un costado. ¿El resultado? Un look prolijo y moderno que se logra en menos de cinco minutos.

Las máximas de los peinados tendencia en 2026

  • Los peinados tendencia en 2026 mencionados más arriba representan una buena opción tanto para la rutina diaria como para las ocasiones especiales.
  • En todos los casos se trata de llevar a cabo peinados simples, rápidos y fáciles de adaptar al día a día.
  • Como no es necesario que el resultado sea perfecto, la tendencia 2026 apunta a looks naturales y poco estructurados.
  • La moda capilar actual transmite un mensaje claro: adaptar los peinados al estilo personal.
  • En todos los peinados tendencia 2026 se pueden incorporar accesorios simples, como por ejemplo lazos, clips o gomitas discretas que aporten personalidad.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel