Los 4 peinados tendencia de 2026 que se pueden hacer en solo 5 minutos
Los peinados para 2026 apuntan a la sencillez y la elegancia. Conocé las tendencias que podrás lograr en solo 5 minutos.
Lo cierto es que en los grandes desfiles y en las redes sociales empezó a instalarse un estilo definido: looks naturales, que requieren poco esfuerzo. Así, la tendencia 2026 apunta a no crear peinados complejos, sino a reinterpretar a aquellos estilos clásicos que cualquier mujer pueda hacer en su casa en cuestión de minutos.
Estos son los 4 peinados que marcan tendencia en 2026
Según lo apuntan diversos sitios especializados, los 4 peinados que marcan tendencia en 2026 son:
- Pelo suelto con ondas y raya al costado.
- Rodete pulido.
- Rodete con mechones sueltos.
- Efecto “wet”.
En relación al estilo del pelo suelto con ondas y raya al costado, los expertos consignan que este estilo retoma de algún modo la estética clásica de Hollywood, sólo que con un acabado más natural. Y resaltan que lo importante a la hora de elegirlo es que se deben marcar ondas suaves desde la mitad del cabello, empleando una buclera ancha o una planchita. Después de este paso, se hace la raya hacia un costado para generar más volumen y movimiento. Para concluir el look, es posible llevar un mechón detrás de la oreja y aplicar un poco de spray para aportar brillo y fijación.
En tanto, sin dudas que el rodete bajo o pulido es uno de los looks más elegantes y minimalistas de la tendencia 2026. ¿Cómo hacerlo? Se peina el cabello completamente hacia atrás y se arma un rodete bajo a la altura de la nuca. Así, el rostro queda despejado y se genera un efecto visual que alarga el cuello y estiliza la cara. También es uno de los peinados más rápidos de llevar a cabo.
Por su parte, el rodete con mechones sueltos persigue un efecto más relajado y natural. Este peinado se arma de la misma manera que el rodete pulido, sólo que para llevarlo a cabo deben dejarse dos mechones finos sueltos a los costados de la cara. Este pequeño detalle aporta movimiento y crea un look más descontracturado. Sin dudas que este estilo se inspira en las pasarelas y producciones de moda recientes, donde la naturalidad se volvió protagonista.
El efecto “wet” -también denominado efecto mojado- es uno de los peinados más simples y elegantes al mismo tiempo. Sólo hay que aplicar gel o cera con el cabello húmedo y peinarlo hacia atrás o hacia un costado. ¿El resultado? Un look prolijo y moderno que se logra en menos de cinco minutos.
Las máximas de los peinados tendencia en 2026
- Los peinados tendencia en 2026 mencionados más arriba representan una buena opción tanto para la rutina diaria como para las ocasiones especiales.
- En todos los casos se trata de llevar a cabo peinados simples, rápidos y fáciles de adaptar al día a día.
- Como no es necesario que el resultado sea perfecto, la tendencia 2026 apunta a looks naturales y poco estructurados.
- La moda capilar actual transmite un mensaje claro: adaptar los peinados al estilo personal.
- En todos los peinados tendencia 2026 se pueden incorporar accesorios simples, como por ejemplo lazos, clips o gomitas discretas que aporten personalidad.
Te puede interesar...
Leé más
Adiós cama box, no va más: esta es la nueva tendencia más elegante y práctica en 2026
Adiós al wide leg: este jean es más cómodo y vuelve a ser tendencia porque estiliza la figura
Test de la persona bajo la lluvia: ¿cómo dibujarlo para una entrevista laboral y cuáles errores evitar?
-
TAGS
- Tendencias
- LMNS
- Moda
Noticias relacionadas