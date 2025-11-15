Maquillaje, uñas y peinado para las fiestas de fin de año: precios y tendencias

Cada vez desde más jóvenes buscan estar más que producidas para sus eventos. Cuánto hay que invertir para verse inolvidables en su noche especial.

Se acerca el fin de año y con él los preparativos para las fiestas . Egresos, festejos laborales y cierres de ciclos copan las agendas de las peluquerías, maquilladoras y manicuras . Aunque años atrás eran gustos para unas pocas, hoy la tendencia es invertir cada vez más en la belleza personal. Pero ¿Cuánto?

"Ya no quedan adolescentes sin hacerse las uñas ". "Viene una y enseguida empiezan a venir todas sus compañeras". "No son solo las chicas, los varones también vienen a cortarse el pelo una vez por semana y buscan verse bien". Fueron las frases repetidas entre los especialistas en belleza consultados.

Para Eduardo Cabrera, de Eduardo Coiffeur, en la actualidad la moda cambió mucho y hoy los chicos, y especialmente las chicas "se tunean" mucho para verse espléndidas en sus fiestas de egresados.

"Hay mucha demanda para peinarse para las fiestas de egresados. Hoy vas a ver que no hay una sola chica que no ande con las uñas pintadas, ellas se re producen. Hubo muchos cambios en el rubro. Muchos años atrás también la gente se pintaba y se arreglaba, después hubo una camada muy a cara lavada y hoy volvió con todo", compartió el estilista a LM Neuquén.

Cabrera destacó el regreso a la búsqueda de la estética, aseguró que no es solo cuestión de mujeres y dijo que ya tiene varios turnos confirmados entre mediados de noviembre y diciembre con muchas adolescentes y también adultos para hacerse peinados, maquillaje y uñas.

Uñas esculpidas o con semipermanete son una elección de cada vez más mujeres. Arianna Andarcia, encargada de Indiana Nails and Coffee, contó que tienen muchas clientas que las visitan todo el año y que ya tienen reservado su fecha especial para los festejos de cierre, ya sea escolar o laboral.

Pintarse las uñas pasó a ser un momento de cuidado y descanso para la mujer. Un rato para dedicarse a una misma. Y eso lo entendieron bien en este local, donde mientras dura la tarea que es alrededor de una hora o más, depende los detalles, los clientes pueden darse el gusto de tomar un café de especialidad.

Agustina Zárate, maquilladora coincidió en que son muchas las jóvenes que le piden un maquillaje para sus fiestas de egresados y que buscan lucir luminosas y naturales.

"Hace años atrás era un servicio de lujo, donde realmente no todos tenían el acceso a poder maquillarse y hoy en día las adolescentes con el tema se sus fiestas de egresadas invierten en el eso, porque es distinto que se maquille uno a que te maquille un profesional. Nosotros aplicamos maquillajes de larga duración que no se te van en toda la noche", explicó Zárate.

Precios y tendencias

Los precios de estos servicios de belleza varían dependiendo el salón elegido o si se hace a domicilio. En cuanto al maquillaje para esa noche especial el valor a pagar varía entre los 100000 a 200000 pesos.

Si hablamos del peinado, ya sea un recogido o una largo con ondas, también puede ir entre los 100000 a 150000 pesos. Las uñas arrancan en los 35000 a 60000 pesos.

Por lo que la suma final para tener uñas, cabello y maquillaje especiales da alrededor de 360000 pesos.

Eduardo Coiffeur contó que en su salón el peinado y el maquillaje para una fiesta tiene entre dos y tres pruebas anteriores a la jornada. La clienta llega con una muestra que quizás quiere probar y luego la confirma para su noche especial.

"Viene una persona, nos muestra un modelo, se lo prueba y capaz dice que no es lo que esperaba. Se lo probamos de vuelta, se prueba un maquillaje, se prueba diferentes cosas, hasta que encuentra lo que le gustó. Entonces, por ejemplo, ese proceso tienen costos", explicó el peluquero.

En cuanto a las tendencias, contó que ya no se usan los super recogidos, sino que más bien son semirecogidos y que también piden muchas ondas sueltas. "Si bien es todo más light, igualmente hay mucha producción", aseguró.

Por su parte, Arianna Andarcia contó que lo que más piden las clientas son uñas esculpidas y que también salen muchos muchos turnos para pies.

"Para esta temporada se están usando muchos los colores pasteles, hay mucha tendencia con un color que es como amarillito con efectos de polvitos. También está mucho el ojo de gato y también tenemos hay una tendencia que es como la tendencia Hailey Bieber, que son muchos puntitos", describió la manicura.

La joven contó que entre las egresadas se corren mucho la voz y que cuando llega una luego son varias de sus compañeras las que piden turno. La recomendación para las adolescentes menores de 15 años es utilizar el esmalte tradicional para no exponerlas a las cabinas.

El esmaltado tradicional arranca en este salón en los 28 mil pesos y las uñas esculpidas alrededor de los 60 mil. El servicio de kapping, que se aplica sobre el largo natural, sale 47 mil pesos.

Agustina Zárate, maquilladora profesional, ofrece el servicio para una fiesta a 200000 pesos. Contó que los insumos aplicados son de importante calidad y que la garantía es que el maquillaje va a quedar intacto toda la noche.

En cuanto a la tendencia dijo que hoy el estilo es bien iluminado y que se destaca mucho el tema de la piel luminosa, pero bastante natural. "Hoy en día se usa todo lo más natural, lo más descontracturado, las cejas también, más despeinadas", describió la especialista quien se dedica al maquillaje en Neuquén hace 10 años.

"La principal diferencia de tener un maquillaje profesional es que los productos que usamos, las bases y todo están preparados para las cámaras HD. Entonces, la definición es otra, también para las fotos. Son maquillajes que duran, pueden durar 24 horas. Se aplican pestañas, que no son las antiguas que eran enteras, sino que son bien naturales, queda todo natural y lindo", describió sobre su servicio.

Zárate destacó que la actualidad las egresadas y adolescentes tienen más acceso al maquillaje y que suelen darle importancia e invertir en ellas. Contó también que el valor de este servicio está fijado por el Círculo de Maquilladores de Argentina y que luego varía según la trayectoria de cada uno. En su caso es cosmetóloga y aseguró que es muy detallista.