Milei sobre versiones de eliminación del monotributo: "Son mentiras y operaciones de delincuentes"

El Presidente lo manifestó durante una entrevista con el canal de streaming Neura. Dijo que fue una mentira de los medios de comunicación.

El presidente Javier Milei salió a desmentir el supuesto borrador que propone reemplazar el Monotributo

El presidente Javier Milei atribuyó las versiones de eliminación del monotributo a “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”.

“Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral , pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, añadió en diálogo con el canal de streaming Neura.

El mandatario se refirió esta tarde a las versiones que trascendieron sobre la eliminación del monotributo que planeaba el Gobierno, en donde además iba a bajar el piso de Ganancias.

Ante esa interpretación, manifestó que es “una mentira inventada por los medios para generar ruido”.

“Con tal de ensuciar al Gobierno, no tienen ningún tipo de problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurran”, señaló.

El Jefe de Estado explicó que esto sucede porque su administración cortó la pauta publicitaria hacia los medios de comunicación. “Los medios son enemigos del Gobierno”, dijo en el canal de streaming.

Milei desmintió la eliminación del monotributo: "Son mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas" pic.twitter.com/AplRc1zePo — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) November 14, 2025

Por último, remarcó que él es “la principal fuente de información” y volvió a cargar contra los “periodistas mentirosos”.

“A mi no me vengan con lo que dicen los mentirosos de los periodistas. No se enganchen en la mentira de ellos“.

Milei no fue el único en desmentir la supuesta eliminación del monotributo, sino que el Jefe de Gabinete Manuel Adorni hizo lo mismo más temprano en la habitual conferencia de prensa que brinda en Casa Rosada.

“Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son”, advirtió.

Cuáles eran las especulaciones sobre el monotributo

Desde el jueves pasado se especulaba que el Gobierno Nacional evaluaba un paquete de reformas laborales y fiscales que comenzó a despertar inquietud entre quienes pagan el monotributo. Un documento filtrado -citado por distintos medios porteños- mostraba que el Ministerio de Economía explora un cambio estructural en el mercado laboral, con nuevas reglas para empleadores, trabajadores independientes y contribuyentes alcanzados por Ganancias.

Entre los puntos más sensibles aparece la posible eliminación del Monotributo y el traslado de sus inscriptos al régimen de autónomos. La propuesta también incluye rebajas de cargas patronales, modificaciones en aportes personales y ajustes en las deducciones del impuesto.

monotributo El borrador oficial que propone reemplazar el Monotributo por otro régimen.

Según el documento titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”, el Gobierno estudia reemplazar el Monotributo por un esquema unificado de autónomos. El cambio afectaría a más de tres millones de personas entre pequeños profesionales, emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios.

Supuestamente, la reforma también contempla un nuevo piso para el Impuesto a las Ganancias, fijado en un ingreso promedio proyectado de $1,7 millones mensuales para 2025. Un trabajador soltero comenzaría a tributar desde un salario bruto cercano a $2.843.180. El esquema mantendría alícuotas del 5% al 35%, con un límite de deducciones de $5 millones, que cubrirían alimentación, vivienda, educación, salud, seguros y movilidad.