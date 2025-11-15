"El diálogo es el camino": el gobernador Rolando Figueroa recibió al ministro Diego Santilli en Neuquén

El titular de la cartera de Interior mantuvo este sábado un encuentro con el mandatario, en el marco de una gira por las provincias. Los temas abordados.

“ Neuquén va a cumplir un rol fundamental en el diseño y en la construcción de la nueva Argentina ”, aseguró el gobernador luego del encuentro con el ministro del Interior.

El gobernador Rolando Figueroa recibió este sábado al ministro del Interior, Diego Santilli para dialogar sobre una agenda común entre el gobierno provincial y la administración nacional. “El diálogo es el camino”, destacó Figueroa luego de la reunión, durante la cual se abordaron algunos temas de interés de la provincia como la coparticipación, la deuda de Nación con Neuquén, el impuesto a los combustibles y las obras pendientes.

El gobernador remarcó que “Neuquén va a cumplir un rol fundamental en el diseño y en la construcción de la nueva Argentina” y consideró que el diálogo “siempre va a ser productivo”. “Nosotros no peleamos por pelear, peleamos por Neuquén”, dijo y agregó que desde su gobierno se apoyará “cada trabajo que beneficie a Neuquén y nos impulse al crecimiento” .

Explicó que la reunión se centró en “temas de interés que tenemos en la relación con el gobierno nacional” y aseguró que se desarrolló “con un espíritu constructivo, respetando nuestra forma de vida, que es nuestra neuquinidad”.

“Hay muchos puntos de mirada de crecimiento que coinciden, y hay algunos que a lo mejor no. Pero es importante trabajar sobre las coincidencias y avanzar en ellas es un inicio de un gran camino. En ese camino uno va dialogando sobre puntos que quizás no se tienen coincidencias plenas, pero estamos convencidos de que estamos en un círculo virtuoso”, indicó.

“Estamos muy contentos con la visita del ministro. Pertenecemos a una generación que quiere que la Argentina salga adelante. Lo nuestro no es un desafío político ni de partidos, es un desafío generacional”, señaló Figueroa y concluyó: “Si a la Argentina le va bien, a Neuquén le va a ir bien. Y si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va a ir bien”.

La primera visita oficial de Santilli

Por su parte, el ministro Diego Santilli explicó que se trata de su primera visita oficial a Neuquén, que fue “encomendada por el presidente de la Nación, Javier Milei, para llevar adelante agendas comunes: la que tienen el gobernador y la provincia, y la agenda que tiene de reformas el presidente hacia adelante”.

Dijo que entre los temas de interés del gobierno nacional se encuentran el “generar trabajo para salir de la informalidad y pasar a la formalidad; bajar impuestos, como lo viene haciendo el presidente en estos 20 meses de gestión; resolver situaciones que cada una de las provincias tiene, en este caso Neuquén y, obviamente, también tener un presupuesto hacia adelante, que es lo que estamos empezando a conversar con los gobernadores. Nos da previsibilidad y estabilidad a los argentinos”.

También mencionó la necesidad de contar con “un código penal nuevo”. “Hay que tomar un ejemplo: lo está llevando adelante la provincia también con sus códigos. Ese es el camino”, finalizó.

Del encuentro también participaron el ministro Jefe de Gabinete de la provincia, Juan Luis Ousset y el titular de la cartera de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

La gira del ministro Diego Santilli

El ministro Santilli comenzó durante la semana una serie de encuentros y reuniones con los gobernadores de distintos puntos del país. El pasado miércoles se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El jueves fue a Salta, donde se encontró con el mandatario de esa provincia, Gustavo Sáenz.

El ahora ministro del Interior juró el martes en su cargo dentro del gabinete nacional con una agenda enfocada en fortalecer la articulación de la presidencia con los gobernadores.

Tras las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores a un encuentro en la Casa Rosada. Aunque Figueroa estaba invitado al evento, no concurrió porque ya tenía programado un viaje a Brasil para asistir a un congreso de energía en ese país. En su lugar, asistió a la reunión la vicepresidenta de la Legislatura de Neuquén, a cargo de la presidencia, Zulma Reina.