Figueroa se refirió a la mina de Andacollo, confirmó que habrá licitación y apuntó contra el narcotráfico

El gobernador encabezó los festejos por el aniversario de la ciudad. Dijo que hay que abrirles las puertas "a gente seria que genere trabajo y progreso".

El gobernador Rolando Figueroa estuvo presente en el acto por el aniversario de la localidad de Andacollo. Durante su discurso, apuntó contra el narcotráfico y aseguró que se realizará la licitación correspondiente para llevar adelante el proyecto de la mina .

Las declaraciones de Rolando Figueroa tuvieron lugar este viernes, en el marco del aniversario de Andacollo. El funcionario se refirió a la mina de la ciudad y sostuvo que “en el emprendimiento más poderoso que tiene el pueblo de Andacollo, se quisieron meter personas vinculadas al narcotráfico y de ninguna manera le vamos a dar paso a esas cosas”.

"La mina de Andacollo se va a licitar, como corresponde, a empresarios a los que les dé el cuero para llevarla adelante”, afirmó y remarcó que el yacimiento “tiene muchas posibilidades de generar trabajo”. Por otro lado, hizo hincapié en la transparencia de la gestión y expresó que “acá tenemos que abrirle la puerta a gente seria que genere trabajo y progreso, pero cuidando siempre nuestro ambiente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1989393003719299105&partner=&hide_thread=false Vamos a perseguir a todos los que le venden droga a nuestros chicos y destruyen a la juventud. Por eso le pido a los vecinos que denuncien de forma anónima cuando sepan de lugares donde se vende droga, porque la droga no nos puede ganar, tenemos que estar todos unidos. pic.twitter.com/00o0mlsAaj — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 14, 2025

En el acto, el gobernador estuvo acompañado por los intendentes de Andacollo, Manuel San Martín, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza. “Nosotros vamos a perseguir a todos los que les venden drogas a nuestros chicos y terminan destruyendo la juventud”, aseguró el mandatario provincial y agregó: “no les tenemos miedo a todos los que vienen haciendo daño en distintos lugares de la provincia”.

Además, Figueroa expresó su solidaridad con el intendente Larraza, quien fue recientemente amenazado durante una recorrida de obras. “La droga no nos puede ganar. Tenemos que estar todos unidos”, enfatizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1989384662507303236&partner=&hide_thread=false La mina de Andacollo se va a licitar como corresponde. Se quisieron meter personas vinculadas al narcotráfico y no lo vamos a permitir: necesitamos gente seria, que genere trabajo y progreso, siempre cuidando nuestro ambiente pic.twitter.com/tGt82ViSLK — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 14, 2025

Por último, el gobernador recordó la importancia de contar con la ayuda de los ciudadanos para detectar los puntos de venta de drogas. "Les pido a todos los vecinos que denuncien en forma anónima, para eso hay una aplicación, cuando saben que en un determinado lugar están vendiendo drogas, que están destruyendo a nuestra sociedad. Creo que así vamos a poder construir entre todos el pueblo que soñamos”, concluyó.

Los planes de Neuquén para reactivar la mina de oro de Andacollo

Semanas atrás, el titular de la Corporación Minera Neuquina (Cormine), Mariano Brillo, destacó en una entrevista radial el potencial de la mina de Andacollo, en el norte de Neuquén, para liderar un renacimiento minero en la provincia.

Según Brillo, “la minería, especialmente el oro, es absolutamente rentable” en el contexto actual, donde el interés por este yacimiento alcanzó niveles “extraordinarios” tanto en Argentina como en el ámbito internacional.

“Hay un dinamismo y una explosión del tema minero en toda la República Argentina, y específicamente el interés en la provincia del Neuquén, específicamente por esta mina, ha sido extraordinario”, comentó el funcionario en relación con la mina de Andacollo.

Minas-Andacollo_1971-708x400.jpg

La mina, que abarca 50,000 hectáreas, fue explotada en apenas un 10-15% de su potencial, dejando un vasto terreno para explorar.

El plan de reactivación prioriza que todo el proceso de extracción y procesamiento de minerales se realice en Neuquén, utilizando tecnologías modernas para maximizar el impacto económico local. Brillo señaló que, históricamente, el mineral se exportaba a Chile o Perú para su procesamiento, dejando a Neuquén con beneficios mínimos.