Amenazaron al intendente de Plaza Huincul durante una recorrida de obras

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza , fue víctima de amenazas y agresiones este jueves , mientras realizaba una recorrida oficial por una obra que lleva adelante de la Municipalidad. Así lo denunciaron desde el gobierno local, que repudió los hechos y consideró que se trata de un atentado contra la convivencia democrática.

Según informó el portal Cutral Co al Instante, el jefe comunal realizaba este jueves una recorrida de supervisión de obras con el objetivo de controlar los avances y reducir los pagos en caso de detectar incumplimientos. En ese contexto, se detectó que algunas personas estaban contratadas con régimen de monotributo desde el inicio de su gestión, pero que no realizaban las obras solicitadas ni cumplían otras funciones.

Por esas medidas, y según consignó el medio local, generaron una serie de escraches y agresiones hacia las autoridades de la Municipalidad de Plaza Huincul.

La tensión escaló hasta este jueves por la tarde cuando, según denunció el propio Municipio, "el intendente Claudio Larraza y el secretario municipal de Hacienda, Alejandro Cancio (también a cargo de la secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación), fueron objeto de amenazas y agresiones mientras realizaban una recorrida oficial por la obra del nuevo Parque Integración".

Lo que se sabe del episodio en Plaza Huincul

Por lo que se pudo reconstruir del episodio, trascendió que el intendente fue increpado por un grupo de personas que formaban parte de este personal contratado como monotributistas, que se acercaron durante la recorrida por el Parque Integración para reclamarle por la falta de continuidad en sus actividades en la obra pública municipal.

Se estima que este tipo de tareas que fueron discontinuadas están vinculadas al desarrollo de trabajos de vereda y cordón cuneta en espacios público de la ciudad petrolera.

El Ejecutivo de esa ciudad emitió un comunicado para expresar su repudio a los hechos violentos que tuvieron al intendente como víctima. "Este tipo de manifestaciones de odio y violencia, en cualquiera de sus formas, son absolutamente inadmisibles y atentan contra la convivencia democrática, el respeto institucional y el trabajo cotidiano que se lleva adelante en beneficio de toda la comunidad", aseguraron.

Y agregaron que, ante lo sucedido, el Ejecutivo Municipal se pondrá a total disposición de la Justicia para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, que se suman a otros altercados a partir del control de obras que inició Larraza, una situación que calificaron como "de extrema gravedad".

En un comunicado oficial, aseguraron que "el gabinete municipal reafirma su acompañamiento al jefe comunal y destaca la importancia de que la comunidad de Plaza Huincul pueda seguir desarrollándose en un marco de respeto, diálogo y seguridad".

"Desde el Ejecutivo se continuará trabajando de manera firme y coordinada con las autoridades judiciales y provinciales para garantizar el esclarecimiento de los hechos, la protección institucional y personal de los funcionarios afectados, agotando todas las instancias necesarias en el marco de la Justicia; como así también para velar por el orden y la tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de la comunidad", cerraron en el comunicado municipal.