Ñoquis en el Estado: empleada de Rentas reconoció faltazos, pero no cargaba los certificados porque la desgastaba el trámite

Este viernes se conocieron nuevos despidos en el Estado provincial. Acumularon inasistencias injustificadas y fueron alcanzados por la purga, que no se detiene.

Lejos de detenerse, la tolerancia cero contra ñoquis e indisciplinados que rige en el Estado provincial neuquino desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa sigue adelante. Sin ir más lejos, este jueves se concretaron los despidos de otros tres que ni siquiera cumplieron con la básica obligación de presentarse a trabajar.

Una de las cesantías recayó sobre la ahora ex agente Karina Haydee Rocha Duran , quien pertenecía a la planta permanente de la dirección Provincial de Rentas y trabajaba en Villa La Angostura.

Al respecto se supo que le endilgaron abandono de cargo, por las siguientes inasistencias, todas ellas injustificadas: 20, 26, 27, 28, 29 y 30 de agosto, 5, 11, 13, 18, 19 y 30 de septiembre, 3, 4, 7, 8, 16, 18, 23, 29 y 30 de octubre, 4, 6, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 25 y 27 de noviembre, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18 y 30 diciembre de 2024; como así también el 2, 3, 6, 7, 8 y 9 de enero de 2025.

DECRE-2025-03526082-NEU-GPN

En el expediente consta que, en sus propias declaraciones, la agente reconoció las inasistencias, y explicó que muchas de ellas habían sido “justificadas mediante certificados médicos, algunos de ellos enviados por WhatsApp a su superior jerárquico”.

La mujer dijo que a veces no cargaba los certificados médicos en la plataforma “Mis Licencias” por una cuestión de desgaste psicológico y que no le habían informado cuál era el procedimiento para justificar las ausencias. Los auditores respondieron que la mujer “tenía pleno conocimiento del procedimiento”.

También señalaron que “el comportamiento irregular de la agente", no sólo reflejó “una clara falta de interés por sus responsabilidades laborales, sino un grave nivel de desconsideración hacia sus compañeros de trabajo, la organización administrativa y el Estado Provincial”.

Fotógrafo ausente

Según pudo saberse al respecto, una de las cesantías recayó sobre Ariel Iván León Ulloa quien pertenecía a la planta permanente de la secretaría de Prensa y Comunicación y se desempeñaba como fotógrafo. Le endilgaron (y comprobaron) abandono de cargo, por haber faltado en forma injustificada desde el 25 de marzo hasta el 6 de mayo de 2024.

Además de despedirlo se dispuso establecer si durante ese período percibió sus haberes. De ser así, le reclamarán que devuelva esas sumas (con intereses), ya que no prestó servicios.

DECRE-2025-03526242-NEU-GPN

Los auditores detallaron que, de haber cobrado, se trataría de “sumas de dinero percibidas ilegalmente” y hasta de “enriquecimiento sin causa”. Es por eso que, llegado el caso, se activarán los mecanismos de recuperación que, de ser necesario, incluirá el inicio de actuaciones por parte de la Fiscalía de Estado.

En el expediente consta que el 16 de octubre de 2024, se ordenó el inicio del sumario administrativo y que en mayo de 2025, la instructora sumariante concluyó que se dio por acreditada la responsabilidad administrativa y disciplinaria del ahora ex agente.

No vino la portera

La tercera despedida en esta nueva tanda, es una ahora ex auxiliar de servicios. En efecto, el Ejecutivo provincial convalidó la resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) e impuso la sanción de cesantía a Paola Andrea Méndez, quien era portera de la Escuela Primaria 347, de Neuquén.

El 31 de octubre de 2023, se había instruido sumario administrativo para investigar el presunto abandono de cargo tras haber inasistido en forma injustificada los días 20, 21, 22, 23, 27, 29 de marzo; 17, 18, 19, 20, 21 de abril; 2, 3 y 4 de mayo, todos de ese año.

DECRE-2025-03526131-NEU-GPN

En el expediente consta la declaración de una de las autoridades del establecimiento, quien declaró que la conducta de esta ahora ex agente provocaba malestar en el grupo de trabajo, porque no les avisaba a sus compañeros y estos no se podían organizar. Pero eso no es todo, ya que también afectó al funcionamiento de la escuela.