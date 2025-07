Ñoquis en el Estado: despidieron a dos porteros y la respuesta de uno fue la más insólita

Dos ahora ex porteros de escuelas primarias fueron expulsados en las últimas horas y se sumaron a la larga lista de "ñoquis en el Estado" despedidos por el gobierno provincial neuquino , desde que asumió la gestión del gobernador Rolando Figueroa, quien el sábado se refirió a la "tolerancia cero frente a estas indisciplinas" que son, a consideración del Ejecutivo "resabios de las viejas costumbres".

Los auditores comprobaron que no había presentado licencias médicas, entonces la pregunta era ¿cómo haría para justificar semejante seguidilla de faltazos? En la documentación oficial consta que supuestamente no se comunicó con las autoridades de la escuela porque, según dijo, “no poseía un teléfono celular y residía en la localidad de Senillosa, lo que dificultaba su comunicación con la institución”.