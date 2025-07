Tolerancia cero en el Estado de Neuquén: despidieron a otra ñoqui y a un policía

La tolerancia cero sigue en el Estado de Neuquén. El gobierno de la provincia anunció el despido de otra ñoqui : se trata de una mujer que era planta permanente del ministerio de Economía y se embarcó en una seguidilla de inasistencias injustificadas , que prolongó a lo largo de varios meses (aunque en forma alternada). También se conoció el despido de un ahora ex suboficial de Policía , a quien condenaron en una causa judicial por tentativa de abuso.

Según pudo saberse al respecto, el 24 de noviembre de 2023 se ordenó instruir sumario administrativo a la ahora ex agente Ana María Torres por ausencias continuas, discontinuas e injustificadas durante febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de ese año. Luego llegó el momento de la declaración indagatoria, a la cual concurrió, aunque -en uso de su derecho- se negó a declarar .

Tras analizar las pruebas, el 27 de febrero de 2024 los auditores presentaron cargos y la consideraron responsable de dicha inconducta, el tiempo que el 9 de agosto de ese año, la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial sugirió por unanimidad aplicarle la sanción de cesantía.

casa de gobierno.jpg Rolando Figueroa avanza con la tolerancia cero y la purga en la Administración Pública de Neuquén.

La Junta de Disciplina indicó: “… Simplemente no le correspondía cobrar los días/meses porque no los trabajó. Es decir, nunca ganó ese salario”. Y agregó:

“Conceptualmente no se trata de la sanción descuento de días, porque la agente no ganó ese salario, por lo que no debió percibirlo, y por ello debe restituirlo”.

Con esos y otros elementos, le impusieron la cesantía a esta ex agente de la dirección superior de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública dependiente de la subsecretaría de Recursos Humanos, de la secretaría de Hacienda y Finanzas del entonces ministerio de Economía, Producción e Industria.

Le endilgaron abandono de cargo y se ordenó el inicio de los mecanismos para el recupero de las sumas de dinero por haberes percibidos indebidamente. Si no es posible recuperar ese dinero, el gobierno le dará intervención a la Fiscalía de Estado, debido a la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial.

empleada cesanteada Ana María Torres

Tolerancia cero: policía exonerado

En las últimas horas, también se conoció la destitución por exoneración del ahora ex cabo, Luis Daniel Rivera. El 28 de noviembre de 2024, la Jefatura de Policía de la Provincia de Neuquén le solicitó al Ejecutivo la destitución por cesantía.

Pudo saberse que los hechos que dieron origen al expediente se derivaron de una denuncia judicial radicada el 24 de agosto de 2021, en la Comisaría del Menor y la Mujer de Zapala, mediante la cual se puso en conocimiento la presunta comisión de un delito de instancia privada.

Luego y según consta en el expediente, el 19 de mayo de 2023, se dictó sentencia judicial mediante la cual se resolvió imponer “… cuatro (4) meses y quince (15) días de prisión de ejecución condicional, por el delito de abuso sexual en grado de tentativa (dos hechos), en contexto de violencia de género, en calidad de autor”.