"Tenemos todo para ganar": la frase de Rolando Figueroa rumbo a las elecciones de octubre

Y esto, según lo que se observa desde el Gobierno, no tiene que ver con los muestreos de opinión, sino con un hecho objetivo, casi matemático. El frente provincial no posee legisladores nacionales propios, sólo la sintonía fina que se logró con Osvaldo Llancafilo, quien accedió a la Cámara Baja como candidato del MPN, por lo cual no arriesga bancas y ,en este tablero de la política, sólo tiene frente a sí casilleros para llenar.