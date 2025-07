La decisión que tomó el gobierno con Flybondi por dejar pasajeros varados en Neuquén

Vuelos cancelado Flybondi (4) Claudio Espinoza

Sin embargo, el caso que más trascendió fue el de un grupo de deportistas de la escuela de Taekwondo Sabon Sung de Plaza Huincul, que tenía previsto viajar a Brasil para una competencia. Los 7 chicos y los 5 adultos llevaban dos meses recaudando fondos para el viaje, pero la cancelación de Flybondi puso en riesgo su participación en el torneo, hasta que pidieron la intervención del Estado.

El gobierno neuquino contrató un vuelo para trasladarlos y garantizar su llegada a Florianópolis. Sin embargo, muchos otros pasajeros que tenían compromisos familiares, turnos médicos o actividades laborales en Buenos Aires no tuvieron la misma asistencia, por lo que la Dirección de Protección al Consumidor de Neuquén solicitó que hagan la denuncia contra la aerolínea.

"Es probable que en el transcurso de estos días, estos próximos días, ya salga definitivamente la multa para la empresa Flybondi en las condiciones en las cuales nosotros de oficio hemos actuado en defensa de una situación que tiene que ver con una especie de vulneración permanente a los pasajeros", expresó Tomasini, quien aseguró que la sanción económica será "abultada", aunque no pudo dar a conocer el monto.

Flybondi, un problema que se repite

Tomasini aclaró que la cancelación afectó "no solamente los chicos que viajaron a competir a Brasil, que por suerte la Provincia lo pudo resolver".

"Hay un montón de otras cosas que la provincia no puede resolver o porque no se integra, o porque no llegamos a tiempo, o porque son cuestiones médicas, etc., que realmente significan casi una estafa a los pasajeros", se lamentó y agregó: "Nosotros estamos realmente indignados con esta situación, porque es verdaderamente una estrategia comercial de la empresa lo que realiza. No es un problema técnico de los aviones. Entonces la verdad que mientras todos los aviones viajaban antes de ayer, ellos no viajaron y no lo podemos permitir".

El gobierno de Neuquén realizó un relevamiento que determinó en qué grado se vieron afectados los pasajeros de la provincia por las cancelaciones de la firma lowcost. "Desde el primero de enero al 11 de junio, hace un mes atrás, y de 488 vuelos que tenía previsto Flybondi, en 73 tuvieron problemas de interrupciones o demoras. Eso implica casi un 17%, es una estimación enorme. Estoy hablando de casi 13.000 pasajeros en los primeros 5 meses y 11 días del año que tuvieron problemas con la misma empresa".

Vuelos cancelado Flybondi (9) Claudio Espinoza

En ese contexto, pidió que los pasajeros hagan la denuncia para poder avanzar con sanciones a la compañía y exigir que cumplan con las reglamentaciones que sí se cumplen con otras firmas.

"Para nosotros es importantísimo que la gente nos haga la denuncia por las distintas vías, por Ventanilla Única Federal que se hace en 10 minutos la denuncia o yendo a nuestra repartición", dijo y agregó: "La verdad que es importantísimo porque esto para nosotros tiene una escalada si Flybondi no mejora su situación nosotros tenemos que ir a otros estamentos no sirve solamente una multa tenemos que ir a hacer una gestión más política para que ANAC tome cartas en el asunto porque la verdad que ANAC está viéndola pasar por el costado".

Pese a que la Provincia no es la autoridad de aplicación para la regulación del transporte aéreo, prevén tomar cartas en el asunto para defender a los neuquinos que se vieron afectados. "Nosotros somos como una especie de segunda etapa acá, hay una responsabilidad primaria de la Autoridad Nacional de Aviación Civil, llamado ANAC, quien tiene que actuar directamente, y tiene la capacidad incluso hasta de cancelar las líneas aéreas a determinados lugares y esto ahí manifiesta un incumplimiento tremendo", expresó.

La tensión en el aeropuerto de Neuquén por el vuelo cancelado

El ambiente en el Aeropuerto Presidente Perón a las 9 de la mañana era tenso. Del lado izquierdo de la zona de partidas, las ventanillas de Aerolíneas Argentinas y Jetsmart atendían con normalidad. Sin embargo, sobre el lado derecho, donde debería estar el mostrador de Flybondi, las pantallas que normalmente muestran el logo de la empresa estaban apagadas.

Pablo Tomasini - Defensa de los consumidores

Al frente del mostrador, una multitud se agolpaba para hablar, de a ratos a los gritos, con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y representantes de la empresa que, según exclamaban, los habían estafado. Entre la multitud había niños, adolescentes y adultos. Su equipaje estaba amontonado en el medio del hall. En medio de la tensión se escuchó a una mujer gritarle a un oficial de la PSA: "Vos nos estás dando más respuestas que ellos". Se encontraba al borde del llanto.

Según contaron, el vuelo de Flybondi no despegó por "condiciones climáticas", a pesar de que otras aerolíneas sí volaron con normalidad. Además, expresaron que su viaje comenzó desde Plaza Huincul a las 4 de la madrugada de este miércoles.