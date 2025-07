Llanto y bronca por la cancelación de Flybondi: juntaron 15 millones y se quedan sin viajar a un torneo en Brasil

Vuelos cancelado Flybondi (5) Claudio Espinoza

Tenso ambiente por la cancelación de Flybondi

El ambiente en el Aeropuerto Presidente Perón a las 9 de la mañana era tenso. Del lado izquierdo de la zona de partidas, las ventanillas de Aerolíneas Argentinas y Jetsmart atendían con normalidad. Sin embargo, sobre el lado derecho, donde debería estar el mostrador de Flybondi, las pantallas que normalmente muestran el logo de la empresa estaban apagadas.

Al frente del mostrador, una multitud se agolpaba para hablar, de a ratos a los gritos, con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y representantes de la empresa que, según exclamaban, los habían estafado. Entre la multitud había niños, adolescentes y adultos. Su equipaje estaba amontonado en el medio del hall. En medio de la tensión se escuchó a una mujer gritarle a un oficial de la PSA: "Vos nos estás dando más respuestas que ellos". Se encontraba al borde del llanto.

Según contaron, el vuelo de Flybondi no despegó por "condiciones climáticas", a pesar de que otras aerolíneas sí volaron con normalidad. Además, expresaron que su viaje comenzó desde Plaza Huincul a las 4 de la madrugada de este miércoles.

Para el resto del día, hay tres vuelos de otras compañías programados para Aeroparque. Al menos dos de ellos figuraban en horario.

El drama de juntar 15 millones de pesos en tres meses para viajar a Brasil

Cristian Rodríguez, profesor de la escuela, contó que tardaron dos meses y medio en juntar los más de 15 millones de pesos. "Hicimos peñas, ferias, vendimos tortas fritas, empanadas, todo para juntar ese dinero", expresó en diálogo con LMNeuquén.

"No hemos tenido colaboración de las municipalidades ni de la provincia", dijo Rodríguez. Según contó, su escuela es una con muchos galardones en su haber, tanto provinciales como nacionales e internacionales. "Cuando llegamos con medalla o algo, quieren foto, quieren figurar", reclamó.

El profesor aprovechó para agradecer a la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul por la ayuda recibida: "Si no fuera por ellos que nos han apoyado en asistir a las peñas, comprarnos empanadas, las cosas que hacemos, nosotros no lograríamos viajar".

"Juntamos todo el dinero a pulmón para poder viajar y hoy nos encontramos con esta sorpresa", relató con indignación.

Esos 15 millones abarcan el costo de los pasajes, la estadía, la comida para los chicos y la inscripción al torneo. Aparte de eso, dos padres se incorporaron al viaje para acompañar a sus hijos. Cristian contó que otros instructores también viajaron al torneo, pero en auto, desde Plaza Huincul, donde emprenden un viaje de 36 horas hasta la costa brasileña.

Con la suspensión del vuelo de Flybondi pueden perder todo el esfuerzo que hicieron para poder pagar un viaje de esas características. "Perdemos todo. Todo el sacrificio que venimos haciendo hace tres meses. Los chicos entrenando, los padres de los chicos trabajando".

Cómo es el torneo en el que la escuela de Plaza Huincul quiere competir

El torneo es un Abierto Internacional de alto rendimiento, en el que se compite solo si se tiene una graduación de cinturón rojo para arriba. Los chicos que compiten tienen entre 11 y 17 años. Para poner en perspectiva, ser cinturón rojo a los 11 años significa practicar, al menos, desde los 8 o 9 años.

Respecto a las categorías del torneo, Rodríguez contó que hay lucha, forma y rotura, en la que él también se inscribió. "Es un torneo muy completo, ojalá que podamos llegar".

Además, el profesor denunció que empleados de Fybondi agredieron a pasajeros, incluidos un papá de la escuela. "Así no llegamos a ningún lado. No podemos dialogar y necesitamos que haya calma en esto porque necesitamos viajar", expresó.

Una solución que habían pensado los pasajeros es que la empresa los haga abordar en un vuelo de otra aerolínea, pero las respuestas fueron negativas. "Ellos no hacen eso. Estamos pidiendo el dinero en todo caso. Dicen que no nos pueden dar el dinero, que lo van a dar un voucher, que lo podemos utilizar dentro de 3 meses", reclamó Rodríguez. También agregó: "perdemos la plata ahora, no viajamos, después no nos sirve de nada y perdemos la plata de los pasajes a Brasil, perdemos el hotel, perdemos todo".

Los pasajeros piden que Protección al Consumidor se presente en el aeropuerto y les dé soluciones. "Todavía no nos podemos comunicar con defensa del consumidor y estamos esperando a ver si pueden llegar", dijo Rodríguez.

El profesor expresó que, inclusive con los vuelos despegando a tiempo, estarían sobre la hora. Al llegar a Florianópolis, cerca de la medianoche, solo podrían descansar y por la mañana los competidores irían directo a pesaje y luego a la competencia. Explicó que es vital que los chicos puedan descansar del viaje. "Un viaje así te mata. Al deportista lo cansa", dijo.

image Cristian Rodríguez fue alumno del gran maestro de taekwondo Nam Sung Choi.

"Necesitamos llegar a Brasil sí o sí hoy a la noche, así que esperamos tener una respuesta", dijo esperanzado Rodríguez. "Es la primera vez que tenemos un viaje así con los chicos", contó.

Cristian Rodríguez practica taekwondo desde hace "más o menos 35 años", según estimó. Fue alumno del gran maestro Nam Sung Choi, fallecido en 2022. El hombre de nacionalidad coreana fue uno de los padres del taekwondo en Argentina, llegando al país en 1967 para difundir el arte marcial.

A pesar de sus años practicando, Cristian es tan solo segundo dan. Expresó que no le importa su propia progresión, sino que su vocación está en la enseñanza: "No me importan tanto los exámenes, me importa más enseñar lo que yo aprendí de mi maestro", dijo.

El profesor dejó un mensaje para las autoridades. "Hay gente buena, pero no reciben ayuda. Los buenos son los chicos de barrio", expresó.