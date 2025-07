Leandro Paredes, en su histórico regreso a Boca: "Me encantaría ser capitán"

En otro día histórico para el club de La Ribera, Leandro Paredes concretó su esperado regreso a Boca . En medio de un clima de fiesta, con su familia, muchos medios y mientras una multitud lo esperaba en La Bombonera , el volante campeón del mundo y bicampeón de América con la selección habló ante la prensa y no ocultó su felicidad.

Luego del abrazo de Román a Paredes, el jugador de 31 años confesó: "Las sensaciones son increíbles. Como dije el primer día que tocó irme que mis ganas y deseo era volver estando bien. Me tocó volver en una edad donde me siento muy bien físicamente, maduré mucho en lo futbolístico y en lo personal".

Embed "TENGO QUE ESTAR AGRADECIDO A MI FAMILIA. EL SUEÑO ERA VOLVER"



La emoción de Leandro Paredes tras regresar a Boca pic.twitter.com/cWiKyMmVvE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 10, 2025

El futbolista que pasó más de una década en Europa además es hincha y agradeció al público xeneize: "No se puede describir lo que significa esta gente. No lo voy a vivir en otro lado. Cuando pase por ese túnel empezaré a disfrutar el Mundo Boca. No puedo pedir más, tengo solo palabras de agradecimiento".

Este plantel de Boca está muy cuestionado por los bajos rendimientos y malos resultados. Los líderes como Marcos Rojo y Edinson Cavani, que hasta hoy fueron capitanes, ya no tendrán la cinta en el segundo semestre y de hecho Miguel Merentiel fue el elegido en el Mundial de Clubes.

La llegada de Paredes también significa la posibilidad de renovar el liderazgo dentro del vestuario y es muy probable que Miguel Ángel Russo le de la cinta: "De muy chico soñé con jugar un partido en esta cancha, volver de esta manera para mi es espectacular y obviamente que me encantaría ser capitán de este club".

Embed ¿CAPITÁN DE BOCA?



"Me encantaría ser capitán de este club", Leandro Paredes en su presentación pic.twitter.com/BdzZ4EyJDF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 10, 2025

En cuanto a lo futbolístico, Paredes aclaró que su puesto en la cancha lo resolverá el entrenador y que se siente bien físicamente, más allá de que viene de disfrutar un mes de vacaciones con familia y amigos.

Leandro estuvo en Estados Unidos y fue a ver los partidos de Boca contra Benfica y Bayern. "Hicieron dos partidos increíbles, han jugado muy bien, a una intensidad muy alta, no es fácil enfrentar a este tipo de equipos y creo que esa es la imagen que tenemos que dar", opinó el futbolista.

La posible llegada de Dybala

Leandro y Paulo fueron compañeros mucho tiempo y son amigos. De hecho, compartieron varias temporadas en la Roma, último club de Leandro antes de volver. En ese contexto, fue consultado por la posibilidad de convencer al cordobés: "Sé que para él sería un sueño venir. Me encantaría por la clase de jugador que es, pero no me meto en las decisiones de los demás. Cada uno tiene su carrera y su vida".