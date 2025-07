Tras fichar a Paredes: Boca buscó a otra figura de la Selección Argentina

La llegada del mediocampista Leandro Paredes para incorporarse a Boca desató una verdadera locura tanto en su arribo a Ezeiza, donde fue escoltado por una comitiva de la Asociación del Fútbol Argentino, como en el centro médico Genea, donde se realizó la revisión médica.

Paredes, que es una pieza clave en la Selección argentina, llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fue llevado rápidamente por una comitiva de la AFA al Predio de Ezeiza y posteriormente se hizo el control médico de rutina previo a la firma de su contrato con Boca, donde también cientos de hinchas le dieron la bienvenida.

Paredes, de 31 años, arribó esta mañana a las 7 a la terminal aérea, tras solucionar su desvinculación de la Roma de Italia, club en el que jugó durante dos temporadas. De inmediato fue escoltado por una comitiva de la AFA, salió por un sector no habitual, y se dirigió al predio deportivo Lionel Messi. Luego desayunó y posteriormente se dirigió a la clínica ubicada a escasas cuadras de La Bombonera, donde a las 9:30 comenzó su revisión médica.

Boca informó que este jueves a partir de las 18, en La Bombonera y tras el entrenamiento del plantel profesional, Paredes será presentado ante el público xeneize, ya que la comisión directiva decidió abrir las puertas del estadio con entrada libre y gratuita para socios y no socios, que le tributarán una multitudinaria recepción.

paredes here we go