Tremenda caída en vivo: una periodista de TN se resbaló por la helada en un puente de Neuquén

“Qué golpazo me di”: el accidente de Paula Bernini en el puente Banana se volvió viral tras transmitirse en vivo

Lo que comenzó como un móvil matutino en la tranquila postal invernal del sur argentino terminó en una escena inesperada. Bernini, cronista del noticiero Tempraneros de Todo Noticias (TN), realizaba una transmisión desde el puente Banana, una pasarela peatonal ubicada sobre el río Chimehuin , cuando el hielo acumulado le jugó una mala pasada. Pese a que advirtió al aire lo resbaladizo del lugar, no logró evitar el accidente.

Periodista de TN caida en el puente Junín de los Andes (1)

El episodio fue captado en tiempo real por el camarógrafo que la acompañaba, y la imagen de Bernini en el suelo se reprodujo en múltiples plataformas digitales. TikTok, Instagram y X (ex Twitter) replicaron el clip con miles de interacciones, convirtiendo el momento en tendencia nacional.

Afortunadamente, el golpe no pasó de un susto. La periodista se reincorporó con ayuda de su compañero y, lejos de dramatizar, retomó la transmisión entre risas. Fiel a su estilo, comentó: “Me maté. Qué golpazo”, mientras seguía informando desde el lugar. La actitud fue celebrada por colegas y televidentes, que destacaron su profesionalismo y sentido del humor.

La belleza de un puente icónico de la Patagonia

El puente Banana es un paso peatonal popular entre residentes y turistas que visitan Junín de los Andes. Su particular diseño curvado y las vistas al río lo convierten en un punto atractivo, aunque durante el invierno se transforma en un verdadero desafío para quienes lo cruzan, sobre todo en las primeras horas del día, cuando las temperaturas bajo cero provocan la formación de escarcha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1944741020232520050&partner=&hide_thread=false "El puente Banana es traicionero", dijo... ¡y lo comprobó!.

La helada le jugó una mala pasada a Paula Bernini en Junín de los Andes y todo terminó en porrazo. pic.twitter.com/x4NByCZgwW — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 14, 2025

Desde hace años, los vecinos de la localidad advierten sobre lo peligroso que se vuelve este cruce cuando hay heladas. Aunque se han instalado barandas y señalización, los accidentes se repiten con frecuencia. El incidente protagonizado por Bernini volvió a poner en foco en este espacio público tan transitado en la localidad.

Mientras tanto, la periodista se encargó de relatar con humor la experiencia, que ya se convirtió en una anécdota más de su carrera. En pleno aire, dijo: “Esto es el río Chimehuin, este es el puente Banana y acá tenemos nosotros nuestra camarita. Este puente es traicionero, ya me pasó antes que me caía, así que voy a bajar con mucho cuidado, ¿por qué? Porque la helada es tal acá la noche que este puente resbala y resbala mucho. Cuando me subí todos decían, ‘Cuidado, cuidado, Paula.’ Así que vamos a bajar con mucho cuidado, pero ¿saben qué? Si estás en Junín de los Andes, tenés que venir al puente Banana".

A pesar del traspié, Bernini continuó con su tarea como si nada hubiera pasado. Su caída ya forma parte de los bloopers televisivos del año, pero también dejó una enseñanza invernal: en el sur, el hielo no perdona, y hasta la más experimentada periodista puede terminar de espaldas.