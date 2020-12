La periodista de TN Lorena Maciel dijo "testigas" y Twitter explotó en su contra

testigos-y-testigas-rae.jpg

“#LorenaMaciel decir "testigas" no es pretender hablar el idioma inventado al que llaman inclusivo. Es lisa y llanamente una burrada cometida por alguien que es periodista y está al frente de un programa de noticias”; “Lorena Maciel y su cambio de culto, se convirtió de testigo de jehová a testiga de jehové” y “Lorena Maciel dijo testigos y testigas? No veo más TN. Pero esto ya es el colmo. Que una locutora argentina use mal el idioma me repugna”, fueron algunos de los tuits que dieron vuelta en la red social del pajarito.

Lejos de quedarse callada, Maciel le hizo frente a las críticas y aseguró que ella no usó el término ‘testigas’ y le atribuyó eso a un error por un disfonía”. “La verdad no quiero enojar a nadie y menos provocar. Mi voz está muy dañada x una disfonía y me cuesta hablar al aire Estoy segura q no dije “testigas” pero tampoco me preocupa xq respeto a la gente q habla con lenguaje inclusivo nuestro país. Por favor dejen de ODIAR!!”, escribió.

https://twitter.com/maclorena/status/1341488830155812868 Laverdad no quiero enojar a nadie y menos provocar. Mi voz esta muy dañada x una disfonia y me cuesta hablar al aire Estoy segura q no dije “testigas” pero tampoco me preocupa xq respeto a la gente q habla con lenguaje inclusivo nuestro país .Por favor dejen de ODIAR!! https://t.co/LqTgfgXz1G — Lorena Maciel (@maclorena) December 22, 2020

https://twitter.com/tatianatayl/status/1341477039988240385 #LorenaMaciel decir "testigas" no es pretender hablar el idioma inventado al que llaman inclusivo. Es lisa y llanamente una burrada cometida por alguien que es periodista y está al frente de un programa de noticias — Elvi (@tatianatayl) December 22, 2020

