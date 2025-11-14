Alerta por tormentas y 32°C en Neuquén: cómo seguirá el clima este fin de semana

Rige un aviso de nivel amarillo por inestabilidad para este viernes por la noche. El domingo un poco de alivio.

El calor pegará fuerte este viernes en Cipolletti y todo el Alto Valle

La ciudad de Neuquén y la región de la Confluencia se preparan para un fin de semana marcado por el clima extremo , combinando jornadas de intenso calor con la llegada de frentes de inestabilidad que activaron una alerta meteorológica .

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas se mantendrán por encima de los 30°C durante dos días consecutivos, seguidas de un descenso moderado para el domingo.

El panorama más complejo se presenta para este viernes 14 de noviembre , cuando rige una alerta de nivel amarillo por tormentas, según el mapa de avisos meteorológicos del SMN. Esta alerta abarca la región de la Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú , e insta a la población a informarse sobre las precauciones necesarias.

ON - Calor (2).jpg Omar Novoa

Las condiciones cambiarían a partir de la tarde. La temperatura máxima pronosticada para el viernes es de 32°C. En este lapso, el pronóstico indica la probabilidad de tormentas aisladas, con un rango de ocurrencia entre 40% y 70%. Este fenómeno estará acompañado por un incremento notable en la intensidad del viento. Las ráfagas desde el Noroeste superarían los 50 km/h.

La inestabilidad se profundizará durante la noche, momento en el que se esperan tormentas fuertes, coincidiendo con la vigencia de la alerta amarilla en la región.

tormentas Las autoridades brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta en este contexto.

El pronóstico para el fin de semana en Neuquén

El sábado 15 de noviembre será la segunda jornada con temperaturas extremas. Habrá mayor presencia de nubes en el cielo ya que permanecerá cubierto a parcialmente cubierto y el viento rotará al Suroeste. La mínima prevista es de 18°C y la máxima volverá a ser de 31°C.

En tanto, el domingo 16 de noviembre traerá un alivio térmico. La temperatura mínima será de 12°C, y la máxima descenderá significativamente hasta los 25°C. El cielo estará ligeramente nublado.

Ciudad de Neuquén panoramica -VALIDA 1200-

Se prevé que el lunes, la escala mercurial vuelva a trepar a los 30 grados centígrados.