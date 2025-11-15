Diego Santilli llegó a Neuquén y se reunió con Pablo Cervi

El ministro del Interior de la Nación llegó a la provincia y se encontró con el senador electo de la Libertad Avanza.

El Senador electo por Neuquén, Pablo Cervi, junto a varios dirigentes de La Libertad Avanza, recibió al Ministro del Interior Diego Santilli. El funcionario de Javier Milei llegó a Neuquén en el marco de una gira por distintas provincias argentinas, y aprovechó la ocasión para encontrarse con con los dirigentes políticos de su partido, que se impusieron en las últimas elecciones legislativas.

El dirigente resaltó que "el Ministro trabaja con mucha decisión para que la agenda de temas pendientes se resuelva en el corto plazo".

Sobre la visita al gobernador Rolando Figueroa, Cervi sostuvo que, "estamos demostrando que trabajamos con un genuino sentido federal y que el Gobierno Nacional está en un rumbo de generar consensos en tornos a los temas indispensables para poner a la Argentina en una senda de crecimiento ".

"Son cambios que van a beneficiar a todo el país y a Neuquén en particular si tomamos en cuenta sólo los anuncios de inversión que se realizaron esta semana ", destacó. Luego agregó que "en Neuquén, La Libertad Avanza está unida y comprometida con este rumbo".

santilli cervi lla

Participaron de la reunión con Santilli las diputadas Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz, el concejal Nicolás Montero, y varios dirigentes referentes del partido libertario.

Cervi recibió a Santilli en Neuquén

La agenda de Santilli en Neuquén

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, visitará la provincia de Neuquén este sábado y será recibido por el gobernador Rolando Figueroa. El encuentro se realizará en la Residencia de la Costa en horas del mediodía, en el marco de una gira que el funcionario nacional viene realizando por distintas jurisdicciones argentinas.

Santilli, que había sido candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas, fue designado por el presidente Javier Milei en reemplazo de Lisandro Catalán y, a pocos días de asumir el cargo, llegará a Neuquén.

“Los voy a escuchar, que es el rol que me toca”, dijo sobre los gobernadores, y que dialogará con ellos “dentro del marco definido por el presidente” cuyo eje, aclaró, es el equilibrio fiscal y la eliminación del déficit.

Consultado en su momento por LM Neuquén, Rolando Figueroa advirtió que Santilli es “un amigo” con el que tiene una muy buena relación y que había mantenido contacto con el flamante funcionario nacional respecto al rol que tendrá a partir de su designación.

Dentro de los temas que Neuquén pretende abordar con el gobierno del presidente Milei es la deuda que Nación mantiene con la provincia, la distribución del impuesto a los combustibles y el presupuesto 2026.