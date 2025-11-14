Impresionantes explosiones en una planta de agroquímicos de Ezeiza: "No sabemos ni cómo ni dónde se originó"

Dotaciones de varias localidades se aproximaban en la noche de este viernes, ante semejante explosión y columna de humo de varios metros de altura.

Impresionantes explosiones pusieron en estado de alerta a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas este viernes por la noche. El siniestro se produjo a las 21 en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas. Confirmaron que fue próxima a la planta Sinteplas, pero no la afectó.

Según NA, varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente en el lugar para combatir un incendio de gran magnitud. Por el momento, se desconoce si había personas en la fábrica al momento de la explosión.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados , declaró a TN que “es muy confuso todo” y que a una hora de las explosiones se trataba de “garantizar la seguridad de la zona y tratando de sacar las personas que pudieran estar en las inmediaciones".

Dijo que se está trabajando con las dotaciones en el intenso fuego que afecta a las diferentes fábricas del Polo Industrial.}

Incendio en el Polo Industrial de Ezeiza

Varias fábricas afectadas por el fuego

Granados dijo que “no sabemos ni cómo ni en dónde se originó, pero son varias las plantas donde llegó el fuego, una de estrellas una química donde se incendiaron los depósitos, vinculados al agro, para la fertilización, y hay una que es Plásticos Lagos que está en una situación parecida”.

El intendente mencionó a varias frábricas afectadas por las llamas, pero también la onda expansiva de las explosiones repercutieron en algunas viviendas, con roturas de vidrios. E incluso mencionó a que su propia casa había sido afectada.

Explosiones en el Parque Industrial de Ezeiza

En las redes sociales, distintos usuarios compartieron videos que se viralizaron rápidamente, en los que se puede ver una columna de humo de varios metros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/solotransito/status/1989495749932155210&partner=&hide_thread=false Impresionante Explosión e incendio en la fábrica en #Spegazzini el siniestro afecta al predio ubicado en Jujuy al 2000 trabajan varias dotaciones de bomberos via @CtralDeNoticias /



Se sugiere a los que están cerca de la zona , cerrar puertas y ventanas por humo olor etc pic.twitter.com/k031oooUKa — Solo Tránsito (@solotransito) November 15, 2025

