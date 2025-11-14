En 14 fotos: el calor agobiante empujó a los neuquinos a los balnearios

Con una temperatura de 33.4 grados, Neuquén fue la ciudad más calurosa del país. Se observó una gran afluencia en el Limay durante este viernes.

Cientos de neuquinos agobiados por el calor buscaron, este viernes, refugio en aguas del Limay. Algunos se animaron y se metieron en el cauce del río, otros optaron por tomar sol y mate a la orilla en una tarde que invitaba a estar en contacto con la naturaleza.

Si bien estaba anunciada por el Servicio Metereológico Nacional (SMN) una máxima de 32 grados, la temperatura alcanzó los 33. 4 grados incluso cerca de las 20. Para el inicio del fin de semana continuarán las altas temperaturas en la región.

No obstante, para la noche del viernes rige una alerta amarilla por tormentas en la capital neuquina. Se esperan tormentas fuertes con una temperatura que descenderá a los 28 grados con viento leve proveniente del sector sur.

Aunque los bañistas permanecieron hasta tarde, mientras la tormenta no aparecía en los cielos neuquinos.

De acuerdo al ranking de temperatura de las 19 del SMN, la ciudad de Neuquén se quedó con el primer puesto con 33.4 grados, seguido por Santa Rosa con 32.2, General Pico con 32.1, San Juan con 31.8 y Bahía Blanca con 30.3 grados.

