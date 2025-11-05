Escándalo sexual: revelaron fotos íntimas de una mujer en la oficina de un funcionario

Las imágenes filtradas desataron la polémica y el repudio en Uruguay. Qué se sabe de las escandalosas fotos.

Se recibió el testimonio de la mujer que aseguró haber ingresado en reiteradas ocasiones al despacho. Foto: ilustrativa.

En las últimas horas se hicieron públicas las fotos de una mujer desnuda en el despacho de un alto funcionario , lo que desató un verdadero escándalo, pero además terminó con una curiosa revelación.

Se trata del vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) de Uruguay. La imagen filtrada es cuando este cargo era ocupado por Marcelo Sosa, durante el gobierno pasado. Un funcionario de su confianza, Leonardo Hofemblatt, se atribuyó la responsabilidad de esta foto y presentó una carta de disculpas.

El documento, con fecha del 3 de noviembre de 2025, surge en el mismo momento en que ASSE se dispone a iniciar una investigación interna o incluso una denuncia penal ante la Justicia por el uso indebido del despacho para mantener relaciones sexuales.

Según informó Montevideo Portal, la Asesoría Letrada de ASSE recibió el testimonio de la mujer que aseguró haber ingresado en reiteradas ocasiones al despacho del vicepresidente de la entidad para tener relaciones sexuales con Hofemblatt.

"Especialmente pido disculpas al entonces vicepresidente, el cual me brindó la confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla", escribió el funcionario en su carta.

escandalo sexual uruguay despacho

El escándalo sexual que atraviesa a Uruguay

En la nota dirigida al Directorio y Gerencia General de ASSE, Hofemblatt comienza ofreciendo sus "más sinceras disculpas" por los hechos que "han trascendido públicamente".

El funcionario, además, explica que el episodio se enmarcó en una "relación formal anterior" y que fue "un hecho suscitado en la intimidad de una pareja, consensuado".

A pesar de intentar contextualizarlo como un asunto privado, Hofemblatt reconoce el error institucional: "Aunque no justifique, fue un hecho suscitado en la intimidad de una pareja, consensuado, aunque no justifique, aunque reconozco el exceso del mismo", continuó.

carta asse uruguay

El ex vicepresidente de ASSE se mostró sorprendido: "Es lamentable"

Sosa, el exvicepresidente que había contratado a este funcionario, declaró este lunes al programa Informativo Carve que quedó "sorprendido" con la difusión de la noticia. "Se podrán imaginar que no tenía ni idea de esa situación. Aparentemente es mi despacho, por lo que se ve ahí. Es lamentable", declaró.

El funcionario del gobierno anterior tampoco sabía que existía la foto de una mujer desnuda en su despacho. Remarcó que, por la fecha de la imagen, el hecho se dio el 24 de agosto de 2023 a las 21 horas. Esto significa que el funcionario ingresó fuera del horario de oficina. "Lamentablemente me siento traicionado en la confianza depositada", declaró.

"Que ASSE investigue lo que tenga que investigar, que vaya para adelante y que se tomen las medidas que se tengan que tomar", expresó, y definió al hecho como "absolutamente irregular" y se deslindó de responsabilidades.

asse marcelo sosa uruguay

En declaraciones a El País, el ex vicepresidente de ASSE –que finalizó el período como presidente– fue más allá. "Me estoy comiendo un garrón. Yo tengo familia, no tengo por qué pasar por esto", declaró.

Actualmente, Hofemblatt fue sumariado y separado del cargo por las actuales autoridades, que abrieron una investigación administrativa sobre él, informó el diario uruguayo.

El investigado había ingresado a ASSE en la administración anterior por designación directa para la Comisión de Apoyo. Una resolución del directorio anterior, de febrero de este año, muestra que fue presupuestado a partir del 1° de marzo de 2025, el día que asumió Yamandú Orsi la Presidencia de Uruguay y se daba un cambio de signo político en el gobierno del país.