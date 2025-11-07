En 24 fotos, así se vivió la segunda jornada del Encuentro de Artesanos

El jueves arrancó la 32° edición del Encuentro Nacional de Artesanos, la feria que trae a Neuquén artistas de todo el país.

Este viernes los vecinos de Neuquén disfrutaron de la segunda jornada de la 32° edición del Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos y la Fiesta del Arte Popular Callejero. El evento se realiza cada año en Neuquén capital y reúne más de 400 puestos de artesanías provenientes de distintos puntos del país.