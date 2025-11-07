Incendio con pérdidas totales en depósito municipal donde funcionaba un banco de alimentos

No sólo cedió la estructura sino que se perdió mercadería del Banco Patagónico de Alimentos que tenía almacenado. Ocurrió pasado el mediodía de este viernes.

La destrucción de un depósito frigorífico, como consecuencia de un incendio , provocó pérdidas totales . Se trata de un edificio del municipio de Centenario , ubicado en las calles Corruentes y Tierra del Fuego del Parque Industrial de la vecina ciudad.

“Hoy nos toca atravesar un momento muy difícil. Un incendio provocó la destrucción total de nuestro depósito, del camión refrigerado y del equipamiento operativo, afectando también alimentos donados por empresas, municipios y programas en ejecución”, lamentaron desde el Banco Patagónico de Alimentos.

El fuego se desató pasadas las 13 de este viernes cuando la jornada laboral había concluido en el depósito. Se indicó que “afortunadamente no hubo heridos gracias a la rápida intervención del personal presente y de los equipos de emergencia”.

Los bomberos voluntarios locales acudieron a sofocar el fuego que consumió toda la estructura y lo que había almacenado en su interior. Agregaron que se desconocen las causas del siniestro, que se encuentran bajo investigación.

Sin alimentos

Desde el Banco de Alimentos destacaron que “el incendio provocó pérdidas materiales totales, afectando tanto la infraestructura como los alimentos y recursos almacenados”.

E indicaron que continuarán con la tarea en beneficio de la comunidad a pesar de “la magnitud de la pérdida”. “Nuestro compromiso no se detiene, nuestras operaciones no se suspenderán: ya estamos trabajando para garantizar la continuidad de las actividades desde un depósito alternativo, mientras avanza el proceso de reconstrucción del espacio afectado”, añadieron.

Adelantaron que, por estas horas, se encuentra realizaron un gran esfuerzo para garantizar la continuidad de los rescates y la distribución de alimentos a las organizaciones que acompañan en el día a día.

“Este momento pone a prueba nuestra resiliencia, pero también nos recuerda la fuerza de la comunidad que nos rodea. Agradecemos profundamente a los bomberos voluntarios, la policía, el personal municipal y los vecinos que colaboraron con compromiso y rapidez ante la emergencia”, destacaron.

Para quienes puedan colaborar con la reconstrucción y continuidad del Banco de Alimentos podrán comunicarse a través de: [email protected] /

Datos para ayudar:

Alias: donacionesbpa

CVU: 0000003100098810264321

Nombre: FUNDACION DE ESTUDIOS PATAGONICOS