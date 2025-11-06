Tragedia en un edificio de Palermo: un incendio dejó una mujer muerta y seis asistidos

La víctima tenía 68 años. El hecho se produjo sobre la Avenida Scalabrini Ortiz. Se desconocen las causas del siniestro.

Un trágico incendio ocurrido este jueves por la madrugada en un edificio de diez pisos en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires dejó como saldo una mujer de 68 años fallecida y cinco personas heridas por inhalación de humo.

El fuego se desató en un departamento ubicado en Scalabrini Ortiz 2342 , entre las calles Güemes y Charcas, generando un importante despliegue de equipos de emergencia.

Cerca de las 2 de la madrugada, una columna de humo comenzó a salir del departamento en el que se originó el fuego, alertando a los residentes del edificio, quienes llamaron de inmediato al 911.

video incendio palermo

El humo se propagó rápidamente por el edificio, provocando una inmediata respuesta de los servicios de emergencia.

Las autoridades confirmaron que una señora de 68 años fue hallada sin vida en el primer piso del edificio. La autopsia logrará esclarecer cuál fue la causa de muerte, si se trató de alguna enfermedad preexistente que la hizo más vulnerable a la inhalación de humo o si el fuego la alcanzó. Otras cinco personas, de entre 34 y 72 años, que habían inhalado humo, recibieron atención médica en el lugar.

Por el incendio, amplio despliegue de emergencia y víctima fatal

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó intensamente durante más de una hora para controlar el incendio. Simultáneamente, cinco ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y una unidad de triage asistieron a los afectados.

“La labor principal fue contener la propagación del fuego y ventilar los pisos superiores debido a la cantidad de humo acumulado”, explicaron los Bomberos a A24.

El operativo de atención médica también duró aproximadamente una hora, aunque la unidad de triage permaneció en prevención mientras continuaban los procedimientos de revisión por parte de las autoridades técnicas.

incendio palermo

Además, las autoridades policiales pusieron a disposición una psicóloga de la unidad para brindar contención a los afectados en el incendio, que incluye tanto familiares como los mismos vecinos que protagonizaron la impactante escena. Una unidad del SAME también permaneció en el edificio a modo de prevención.

La Policía Científica se encuentra trabajando en la escena para determinar las causas que originaron el fuego. Debido al operativo, la circulación en la zona de Scalabrini Ortiz al 2300 quedó totalmente cortada, y se recomendó a los automovilistas evitar el área hasta que finalicen las tareas de peritaje y ventilación del edificio.

La noticia impactó fuertemente entre los vecinos, algunos de los cuales se mantuvieron en la vereda hasta el amanecer, siguiendo el operativo y a la espera de novedades.

“Se escucharon gritos y después se llenó todo de humo. Tratamos de bajar, pero no se podía ver nada. Nos dijeron que nos quedáramos cerca del piso y esperáramos ayuda”, relató una residente del quinto piso al mismo medio.

De acuerdo a la información que publicó Infobae, la evacuación del edificio se realizó en calma y de manera ordenada, bajo la supervisión del personal de emergencias. Los residentes fueron guiados hacia los sectores seguros mientras los equipos de Bomberos trabajaban para ventilar el inmueble y controlar los focos de fuego.