Dos diputados de Rolando Figueroa en la Legislatura abandonaron el bloque oficialista

Crearon un espacio propio denominado “Democracia Neuquén” y presentaron un proyecto de resolución para que se les asignen los recursos para funcionar.

Los diputados provinciales de Comunidad, Federico Méndez y Mónica Guanque , abandonaron el bloque oficialista que responde al gobernador Rolando Figueroa y conformaron un espacio propio denominado “Democracia Neuquén” .

A través de sus redes sociales, Guanque justificó la decisión, la cual, dijo, “ no debe interpretarse en contra de nadie , sino en la necesidad de poder trabajar en temas de nuestro interés antes que nuestro mandato expire, así como tener la experiencia de cumplir ciertas funciones dentro de la Legislatura que hacen al crecimiento en la función”.

También indicó que, junto a Méndez, se acordó que la presidencia de este bloque se ocupará de “forma rotativa y el diálogo abierto a todos los actores sociales y políticos de nuestra Provincia”.

guanque

Si bien esas fueron las explicaciones formales, lo que transcendió puertas adentro de la Cámara de Diputados de Neuquén es que esta decisión ambos legisladores la venían analizando desde hace bastante tiempo. Y que la habían comunicado de manera interna al bloque oficialista antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Razones del alejamiento de Comunidad

Se supo que el jefe de bloque de Comunidad, Ernesto Novoa, había frenado en su momento el tema, que creía que no se iba a concretar la ruptura (había acordado una reunión con Figueroa y los legisladores) y que este jueves el desenlace lo tomó por sorpresa.

Lo que también ocurrió es que tanto Guanque como Méndez venían negándose a acompañar algunas iniciativas del Ejecutivo y que, en la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del martes, dejaron sin quorum al cuerpo en el momento en que se estaban tratando los dos proyectos de toma de crédito para obra pública que había enviado el gobernador de la provincia.

Desde el punto de vista político, Méndez llegó a la Legislatura de la mano de la destituida vicegobernadora Gloria Ruiz, mientras que Guanque era del espacio de Figueroa. De hecho, fue candidata a diputada nacional suplente cuando el actual gobernador resultó electo como legislador nacional, tras imponerse en las internas del MPN.

Mónica Guanque del partido Comunidad Sebastián Fariña Petersen

Resolución en la Legislatura

“Junto con el Diputado Federico Méndez, con quién tenemos afinidad política en diversos temas hace ya mucho tiempo, hemos decidido conformar un nuevo bloque político denominado Democracia Neuquén, con el fin de poder generar un espacio dentro de la Legislatura Provincial que nos permita desarrollar los proyectos concordantes con dicha afinidad política”, explicó Guanque.

En un proyecto de resolución presentado ante la presidenta de la Cámara, Zulma Reina, Méndez y Guanque solicitaron “la conformación del bloque Democracia Neuquén” y que se asignen “como recursos de este nuevo bloque los que “surjan de la deducción proporcional del bloque Comunidad (artículo 43 del Reglamento Interno)”.

Citaron para ello el artículo 42 del mismo reglamento interno de la Legislatura, que establece la posibilidad de conformar bloques, “a posteriori de la conformación original del inicio del mandato, de acuerdo a las afinidades políticas”.