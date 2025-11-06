Se adjudicó la concesión del Hotel Termas de Copahue

La gestión y conservación del establecimiento es por un período de 15 años. Se contempla una inversión inicial significativa en equipamiento hotelero, incluyendo insumos esenciales para el funcionamiento del complejo.

El Ente Provincial de Termas del Neuquén (E.Pro.Te.N) concluyó el proceso licitatorio para la explotación y mantenimiento del Hotel Termas, en Copahue , otorgándole la concesión a la firma Rodríguez Fuentes Patricia Lourdes. La gestión y conservación del hotel es por un período de 15 años, con opción a prórroga por cinco años más.

Es el establecimiento con mayor capacidad de alojamiento de la villa termal de Copahue, cuenta con una superficie total de 12.417 metros cuadrados, de los cuales 3.098 metros cuadrados son cubiertos. Dispone de 81 habitaciones con capacidad para 152 plazas, además de amplios espacios comunes y diversos servicios, constituyéndose como una infraestructura clave para fortalecer la oferta turística y termal de la región.

A la Licitación Pública N° 1/2025 se presentaron cinco oferentes. Tras el análisis técnico, legal y económico de las ofertas, la Comisión Asesora determinó que la propuesta de Rodríguez Fuentes Patricia Lourdes se ubicó en prioridad uno, destacándose por presentar una oferta económica superadora en un 10,1% respecto de los demás oferentes, y la mayor oferta en inversión..

termas copahue

La propuesta contempla una inversión inicial significativa en equipamiento hotelero, incluyendo insumos esenciales para la puesta en valor y el funcionamiento del complejo. La firma invertirá un total de 300 millones de pesos en infraestructura y mejoras.

Con esta adjudicación, el E.Pro.Te.N avanza en su objetivo de fortalecer la infraestructura turística y termal de Copahue, impulsando la actividad económica local y promoviendo la mejora continua en la calidad de los servicios que ofrece este emblemático destino termal neuquino.

Inicio de la temporada en Termas de Copahue con tarifas congeladas

Las Termas de Copahue abrirán la temporada de primavera el próximo 20 de noviembre, y llegará con una excelente noticia: los precios de las prestaciones se mantienen congelados, equiparados a los valores de la temporada pasada.

Quienes visiten el complejo termal podrán acceder a los servicios de inmersión en agua ferruginosa, Laguna del Chancho, vapor e inmersión en agua sulfurosa, a $13.000 cada una; mientras que la inmersión en la Laguna Verde será gratuita y la consulta con enfermería para la admisión será de $6.500.

Termas nocturnas Copahue (2)

“Queremos que cada vez más turistas conozcan y disfruten del poder sanador de Copahue y nuestra provincia”, afirmó Matías Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas.

Más visitantes

Luego de una temporada invernal exitosa con el producto Termas Nieve, en donde se triplicó la cantidad de visitantes en comparación al 2024, el Ente sigue trabajando para promocionar a Caviahue-Copahue como destino turístico.

“La presencia constante del personal del Ente durante el invierno nos permitió avanzar en algunas obras, que ahora facilitan poder abrir paulatinamente el complejo”, agregó Ramos.

Termas nocturnas Copahue

Esta oportunidad es posible gracias al trabajo mancomunado junto al municipio de Caviahue-Copahue; organismos provinciales como el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), ministerio de Salud, Seguridad y Vialidad; y el sector privado conformado por hoteleros, gastronómicos y prestadores turísticos, quienes trabajan para garantizar los servicios esenciales que acompañan la estadía de visitantes.

Mediante esta iniciativa, Copahue se prepara para ofrecer una experiencia inédita, ampliando su calendario turístico y posicionándose como uno de los destinos termales más importantes del país, ahora también en primavera.