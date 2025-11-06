Tormentas en Neuquén: lluvias y granizo en diferentes sectores de la provincia

Pasadas las 18 de este miércoles caía granizo sobre Ruta 7 entre Añelo y San Patricio del Chañar. En la capital neuquina empezó 20 minutos después.
La tormenta se desató con variada intensidad en diferentes sectores de la provincia. En Neuquén Capital comenzó cerca de las 18.30 de forma persistente, mientras que más temprano castigó en el centro provincial con granizo en Plaza Huincul y Cutral Co.
Desde Defensa Civil de la provincia, indicaron que el granizo llegó a la Ruta 7, entre las localidades de Añelo y San Patricio del Chañar.
“Estamos en el centro de monitoreo de la Secretaría trabajando y, por el momento, sólo tenemos situaciones de granizo. Tuvimos tanto en Zapala, como así también en Cutral Co y Plaza Huincul”, señaló el director de Defensa Civil Provincial, Carlos Cruz, a LM Neuquén.
Así lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sobre la zona centro con afectación en Picún Leufú, próximo a Zapala, Piedra del Águila, Cutral Co y Plaza Huincul.
“Tenemos lluvias aisladas por el momento en Buta Ranquil, Barrancas, Rincón de los Sauces y Añelo no han presentado todavía descargas en cuanto a lluvias convectivas, solamente nublado”, agregó.
Desde la Provincia se monitoreaba el curso de la tormenta. En Las Coloradas y Paso Aguerre están con lluvias de variedad de intensidad, pero sin mayores afectaciones sobre la tarde.
Pasadas las 19.30 la lluvia en la capital neuquina había cedido, dejando algunas calles complicadas en el oeste. Si bien continuaba la alerta amarilla para la noche en Neuquén y la zona de influencia, el SMN advertía que las tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo se dirigía para General Roca, y las localidades pampeanas de Curaco y Puelen.
El prónóstico para la ciudad de Neuquén anticipa para el jueves tormentas aisladas durante toda la jornada. Además pronosticó viento fuerte y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora.
Incendios
En cuanto a lo que respecta a los incendios forestales, por la actividad eléctrica, el funcionario dijo que "se encuentran contenidos. Es decir, los focos que se habían informado durante todo el día de hoy y parte de ayer, permanecen contenidos".
En alusión a los doce focos de incendio detectados que fueron provocados por rayos en zona cordillerana.
Más temprano Adrián Barrera, director provincial de Manejo del Fuego, hacía informado que “de los 12, se pudo trabajar en dos -detalló-: uno que se produjo en Junín de los Andes, a 10 km de la localidad, cerca de la ruta por lo cual se pudo intervenir enseguida y quedó extinguido a las 15 o 16 horas el día de ayer y otro en Cerro Chinchillas”. Sobre este último, aclaró que está en jurisdicción del parque nacional Lanín por lo cual su personal pudo llegar rápido y logró contenerlo.
