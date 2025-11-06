La Municipalidad de Neuquén entregó herramientas a mujeres víctimas de violencia de género

El programa busca incentivar la independencia económica de víctimas de violencia. La entrega fue en un acto en la Casa Integral de las Mujeres

La Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén , realizó una nueva entrega de materiales de trabajo a mujeres que atraviesan violencia de género para que puedan lograr la independencia económica mediante sus oficios o micro emprendimientos.

Dicha entrega se realizó mediante un acto en la Casa integral de las Mujeres de la Ciudad de Neuquén, Aliwenko, en Barrio Alta Barda, donde funcionan los consultorios profesionales que brindan patrocinio legal gratuito y acompañamiento psico social en violencia de género.

El acto contó con la actuación de la cantante Lorena Riquelme quien estrenó una canción dedicada a la Casa. “Conozco esta casa desde el primer día porque actué en su inauguración, es increíble a través de los años como fue transformándose, mejorando y todo lo hace este equipo de mujeres que trabajan para mejorar la vida de otras mujeres, por eso, porque siempre estoy cerca de ustedes y las conozco bien, salió este tema que les presento hoy”, expresó la artista antes de interpretar la canción.

casa integral de las mujeres aliwenko

La profesora Nacional de danza contemporánea, Luli Tarifeño también formó parte del acto al danzar mientras Riquelme entonaba la canción de su autoría “Tu voz y la mía”.

Programa "Las Mujeres Hacemos" y la importancia de la independencia

Son 30 las beneficiarias y forman parte del Programa "Las Mujeres Hacemos", que recientemente se transformó en la Ordenanza 14981.

Sobre este tema la Subsecretaria Alejandra Oehrens resaltó: “esta es una política pública que implementó el Intendente Mariano Gaido y funciona. Desde que comenzó el programa en el año 2022 se han entregado materiales y herramientas de trabajo a 120 mujeres: todas están trabajando y sosteniendo económicamente sus hogares".

insumos para mujeres víctimas de violencia (2)

La funcionaria agregó que "las mujeres podemos hacerlo, tenemos la inteligencia y capacidad de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Solo hace falta un Estado presente para fortalecernos después de atravesar violencia de género y ahí en Neuquén Capital, está el Estado Municipal. Por eso ahora que ya es una Ordenanza aseguramos la continuidad de este Programa”.

A su vez la Presidenta del Concejo Deliberante capitalino, a cargo del ejecutivo provincial, Claudia Argumero, destacó: “conocemos el trabajo que lleva adelante Alejandra y su equipo y damos fe que esta política pública funciona y es necesaria para las mujeres de nuestra Ciudad que merecen una vida libre de violencias”.

La Subsecretaria Alejandra Oehrens remarcó la importancia de la independencia económica para romper el ciclo de violencia: “Las mujeres muchas veces necesitamos la independencia económica para salir de donde estamos y romper ese círculo en el que estamos. El trabajo es dignidad dicen, el estado es responsable y debe garantizar esa dignidad. El estado Municipal de Neuquén lo hace y no desde ahora, esta es la cuarta entrega de materiales y herramientas del programa Las Mujeres hacemos”.

insumos para mujeres víctimas de violencia

Los kits de trabajo son adaptados al oficio de cada beneficiaria

Los kits de trabajo se forman en base a las necesidades de cada beneficiaria, el trabajo del equipo de Atención integral es fundamental en este punto, porque se lleva adelante un acompañamiento que empodera a las mujeres en sus oficios o actividades económicas, que en la mayoría de los casos el agresor despreciaba, rompía elementos de trabajo o le restaba valor como forma de manipulación.

De allí surgen sus capacidades para desarrollar oficios o micro emprendimientos, algunas ya contaban con conocimientos previos y solo restaba algún curso de actualización, otras comenzaron a estudiar y afianzaron nuevos conocimientos, así se armaron Kits de materiales y herramientas de trabajo para: panadería y repostería, manicuría y belleza, corte y confección, peluquería y elaboración de alimentos (cocina, viandas).

insumos para mujeres víctimas de violencia (3)

Todas estas actividades económicas, las mujeres las llevarán adelante fomentando y fortaleciendo las economías barriales. Para ingresar al Programa, las mujeres deben contar con el acompañamiento del equipo profesional de la Subsecretaría de las Mujeres.

Desde la casa Municipalidad difundieron: “si vos o alguien que conoces atraviesa violencia de género, comunícate con nosotras, podemos ayudarte: lunes a viernes 8 a 15 hs.: 4491218 (línea), 299 4235112 (WhatsApp)”.