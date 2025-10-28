Nuevo beneficio en el pago de impuestos en Neuquén: cómo acceder a descuentos de hasta el 50%

La Municipalidad de Neuquén anunció la puesta en vigencia de importantes descuentos en el pago de impuestos , a través de la implementación del Botón Descuento Neuquino. El beneficio puede ser solicitado por los vecinos y ofrece reducciones de hasta el 50 por ciento para familias neuquinas, mientras que, en el caso de jubilados, pensionados, personas con discapacidad y organizaciones sin fines de lucro, el descuento llega al 100 por ciento.

El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, destacó que Neuquén es la única ciudad del país que ofrece descuentos de esta magnitud en los pagos retributivos, es decir, los correspondientes a la recolección de residuos y el barrido de calles, entre otros conceptos. “El nuevo sistema de recolección es el más moderno del país: pasa seis veces por semana, incluso los feriados. Y gracias al Botón Descuento Neuquino, todos los vecinos podrán pagar hasta un 50 por ciento menos”, subrayó.

La solicitud se podrá hacer desde el próximo lunes 3 de noviembre y entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. El trámite podrá realizarse hasta el 15 de diciembre de 2025. Para acceder al beneficio, se debe ingresar a Muni Express desde la página oficial del municipio . Allí se puede crear un usuario o iniciar sesión, y luego hacer clic en el botón verde “Descuento Neuquino”. El sistema guía paso a paso hasta confirmar la adhesión. Se recomienda descargar el comprobante una vez finalizado el trámite.

Los descuentos disponibles son: 50 por ciento para familias neuquinas, 40 por ciento para comercios locales, 30 por ciento para empresas neuquinas, 10 por ciento para personas jurídicas sin licencia comercial y 100 por ciento para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y entidades sin fines de lucro.

Schpoliansky aclaró que este beneficio se suma a los ya existentes, como el pago adelantado, el débito automático y el buen contribuyente. “Todos los descuentos se acumulan. Solo hay que ingresar y hacer clic en el botón antes del 15 de diciembre”, explicó.

impuestos municipalidad descuentos

El paso a paso para acceder al descuento

Además, el funcionario detalló el paso a paso para adherirse al descuento: “Primero se debe ingresar a la página web del municipio (www.neuquencapital.gov.ar) donde van a encontrar un slide y un botón que dice ‘Descuento Neuquino’. En cualquiera de las dos opciones pueden hacer clic. Luego pasarán automáticamente a Muni Express. Allí deben ingresar usuario y contraseña o crear un usuario nuevo. Van a encontrar un botón verde, el único diferente al resto, que se llama ‘Descuento Neuquino’. Tienen que hacer clic ahí, y el sistema les indicará que tienen tiempo hasta el 15 de diciembre de 2025 para solicitarlo”.

“Nuevamente —continuó— hay que hacer clic en ‘Quiero mi descuento’, y van a aparecer todos los inmuebles relacionados con cada uno de los titulares que ingresen a la plataforma. Una vez que hagan clic, se les van a mostrar cuáles son los descuentos que tendrán en cada inmueble. Después deben marcar la opción ‘Declaro términos y condiciones’ y volver a hacer clic en el botón ‘Quiero mi descuento’. Ahí, automáticamente, ya tienen el beneficio y quedan adheridos”.

Schpoliansky recomendó que, una vez finalizado el trámite, los vecinos descarguen el comprobante de adhesión para conservarlo como respaldo ante cualquier eventualidad.

En el caso de los jubilados que ya están registrados y cuentan con el descuento del 100 por ciento, no tienen que hacer ningún otro trámite. En cambio, los nuevos jubilados deberán realizar el trámite de eximición, y a partir del año próximo la jubilación mínima ya contará con el beneficio. La cantidad de jubilaciones mínimas para otorgar el beneficio es tres, por lo que también son más los jubilados y pensionados que quedarán eximidos del pago de los retributivos.

“Todos van a tener el Descuento Neuquino de hasta el 50 por ciento en la medida en que presionen el botón, que es muy fácil de usar, y tienen tiempo hasta el 15 de diciembre. Los vecinos de la ciudad, los comercios, las empresas, absolutamente todos tienen que ingresar y hacer clic en el Botón Descuento Neuquino”, finalizó Schpoliansky.