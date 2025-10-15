La Municipalidad de Neuquén elimina dos impuestos a partir de 2026: cuáles son

La medida significará una reducción de la carga tributaria en el sector privado muy importante y, en consecuencia, implicará que $25 mil millones vuelvan a la actividad económica de la capital.

Con la presentación de la ordenanza tarifaria 2026, el intendente Mariano Gaido enviará al Concejo Deliberante una propuesta para eliminar dos tasas municipales que impactarán directamente en beneficio de la vida comercial de Neuquén. La medida significará una reducción de la carga tributaria en el sector privado muy importante y, en consecuencia, implicará que $25 mil millones vuelvan a la actividad económica de la capital.

Gastón Contardi , coordinador de Desarrollo Económico, explicó que “la eliminación de estas tasas significará una reducción importante en la presión tributaria”, y detalló que para los grandes contribuyentes, “la carga municipal bajará entre un 30% y 40%”. En tanto, “para los comercios pequeños, medianos y grandes representará una reducción del 10%”.

Recordó que estas tasas fueron creadas en el año 2023 y aplicadas en 2024 en un contexto particular: “Fue cuando el gobierno de Milei quitó las transferencias a las provincias y a los municipios y nos encontrábamos con una ciudad en un contexto de crecimiento poblacional exponencial, el segundo más grande de la historia después de la década del 70”.

“Frente a esto se pensó cómo dar respuesta para que la ciudad siga creciendo en forma ordenada y se crearon estos tributos”, mencionó Contardi quien luego agregó: “A través de la tasa forestal-habitacional que impactó en los grandes contribuyentes, se avanzó fundamentalmente en el plan habitacional donde se crearon casi 6.000 lotes con servicios en seis barrios nuevos. También fue usada en la regularización de asentamientos: ya se terminaron 20 de los 24 que tiene la ciudad en tierras municipales y los otros 4 están en vía de finalización; y además se plantaron más de 20 mil árboles”, dijo el funcionario al recordar el objetivo de la creación de esta tasa.

“La segunda, la de residuos que abarcaba todos los comercios de Neuquén, nos ayudó a la ejecución de grandes obras en la ciudad. Fue fundamental para financiar grandes obras de infraestructura en la capital como la construcción de avenidas y calles”, explicó el coordinador municipal.

Respecto al impacto que tendrá en la vida de la ciudad este cambio, Contardi dijo que, si bien la Municipalidad de Neuquén lo dejará de percibir, “se espera que la liberación de esta presión fiscal estimule el movimiento económico inyectando una suma considerable de 25 mil millones de pesos directamente a la actividad económica del sector privado”.

“Apostamos claramente a que esto se reinvierta en Neuquén. Esto va a seguir alimentando el desarrollo económico de una ciudad extremadamente pujante y, como resultado, también vamos a tener desde el municipio ingresos por esta creciente actividad”.