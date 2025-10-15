El dólar subía hasta que llegó el anuncio desde Estados Unidos: ¿cómo cerró este miércoles?

El dólar oficial bajó pasado el mediodía de los $1.400, mientras que las acciones operaban en alza, luego de que el Tesoro de los Estados Unidos realizara una intervención en el mercado este miércoles por la mañana y anunciara un respaldo de US$40.000 millones para Argentina. Finalmente, las pizarras del Banco Nación mostraban un cierre en 1.405 pesos.
El dólar oficial cerró $1.405
En las pizarras del Banco Nación, la moneda extranjera cerró este miércoles a 1.405 pesos, es decir, 1,44 por ciento con respecto al cierre de la víspera.
El dólar blue, en tanto, estaba a 1.455 pesos, mientras que los financieros mostraban reacciones dispares. El dólar MEP había aumentado levemente a 1.437,93 pesos, mientras que el CCL tenía una leve baja y se ubicaba en $1.1457,22.
El dólar mayorista tuvo una suba del 1,47 por ciento, y cotizaba en 1.380 pesos. Las bandas de flotación se ubicaban entre los 940,22 pesos y los 1.488,10 pesos en la parte superior.
