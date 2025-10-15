El clima en Neuquén

La Mañana Supermercados

Supermercados liquidan freidoras de aire desde $49.999: ¿Dónde conseguirlas?

Las ofertas ya están disponibles, con importantes rebajas y pago en cuotas sin interés.

La oferta de los supermercados se convierte en una oportunidad única para comprar la freidora de aire, el electrodoméstico estrella de la cocina.

La oferta de los supermercados se convierte en una oportunidad única para comprar la freidora de aire, el electrodoméstico estrella de la cocina.

Las freidoras de aire se convirtieron en el electrodoméstico estrella del momento, y ahora podés conseguirlas a precios irresistibles. Varias cadenas de supermercados lanzaron una liquidación con descuentos de hasta el 75% y modelos desde $49.999.

Además, muchas de estas ofertas se pueden pagar en cuotas sin interés, dependiendo del comercio y el medio de pago. Una oportunidad imperdible para renovar la cocina sin romper el presupuesto.

Una por una, todas las ofertas en los supermercados

  • Freidora De Aire Atma Digital 6 L Fr246awp Blanco – 29% off – $98.997 (precio regular: $139.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Atma 1750w 8 L 1750 W Fr248ap Negro – 15% off – $131.749,16 (precio regular: $154.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Oster 4 L Ckstaf40wddf Negro – 60% off – $95.999,60 (precio regular: $239.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Maverick Digital 6.5 Lt 1500w Hom0304 – 35% off – $99.999 (precio regular: $154.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Bgh 5,2 Litros Baf52n24 – 39% off – $99.999 (precio regular: $163.899) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Maverick 12 L 1800w Hom0305 – 30% off – $174.999,30 (precio regular: $249.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Philips 1400w 4 L Hd9252/90 Negro – 60% off – $119.999,60 (precio regular: $299.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Suono 8 L 1800 W Hog0200 Negro – 17% off – $99.999 (precio regular: $119.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Axel 5l – 40% off – $89.999,40 (precio regular: $149.999) – Hasta 12 cuotas
    Freidoras de Aire, Chango Más
  • Freidora De Aire Maverick 4 L 1400w Negro Hom0303 – 20% off – $76.159,20 (precio regular: $95.199) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Suono 3,2 L Hog0151 Negro – 15% off – $59.499,15 (precio regular: $69.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Philips 4,1 L Hd9252/00 Blanco – 60% off – $119.999,60 (precio regular: $299.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Axel 9l Al9001 Negro – 20% off – $143.999,20 (precio regular: $179.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Peugeot 12 L Pn Eo251 Poitiers – 20% off – $199.999,20 (precio regular: $249.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Suono Digital Con Ventana 6 L Hog0213 – 17% off – $99.999 (precio regular: $119.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Peugeot 10 L Pn Eo253 Tours – 10% off – $269.999,09 (precio regular: $299.999) – Hasta 12 cuotas
  • Freidora De Aire Ultracomb 9 L Fr-8618 – 10% off – $125.997 (precio regular: $139.999) – Hasta 12 cuotas

Carrefour

  • Freidora De Aire Manual Atma 6,5 Lts 1300w Color Negro FR60MABP – 47% off – $78.999 (precio regular: $149.999) – Hasta 12 cuotas fijas con visa
  • Freidora De Aire Digital Hisense 8L 1700 W H09AFBKS4S – 75% off – $89.999 (precio regular: $359.999) – Hasta 3 cuotas sin interés
  • Freidora de aire Electrolux 3L con temporizador EAF05 – 27% off – $72.999 (precio regular: $99.999) – Hasta 3 cuotas sin interés
  • Airfryer Oster digital 4.2l con ventana CKSTAF40 – 58% off – $99.000 (precio regular: $239.000) – Hasta 12 cuotas fijas con visa
    Freidoras de Aire, Carrefour
  • Airfryer Oster digital 7.5l con ventana CKSTAF75 – 38% off – $209.000 (precio regular: $339.000) – Hasta 12 cuotas fijas con visa
  • Air Fryer BGH 5,2 litros BAF52N24 – 7% off – $179.999 (precio regular: $194.024) – Hasta 3 cuotas sin interés
  • Airfryer grill Peugeot tours 7 funciones PN-EO253 – 19% off – $255.000 (precio regular: $315.838) – Hasta 12 cuotas fijas con visa
  • Freidora de Aire Manual 3,5L Sansei Color Negra FR24SP – 54% off – $49.999 (precio regular: $109.999) – Hasta 3 cuotas sin interés
  • Freidora De Aire Manual Atma 6,5 Lts 1300w Color Blanco FR60MAWP – 47% off – $78.999 (precio regular: $149.999) – Hasta 3 cuotas sin interés
  • Freidora de Aire Digital Hisense 6.3 L 1300 W H06AFBK1S1 – 74% off – $79.999 (precio regular: $310.999) – Hasta 3 cuotas sin interés
  • Freidora de Aire 2 Compartimentos Negra Hisense H09AFBK2S5 – 64% off – $155.999 (precio regular: $443.999) – Hasta 3 cuotas sin interés

Jumbo

  • Freidora Aire 5,5 L 5024 Nex – 50% off – $98.275 (precio regular: $196.550) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora Aire Afm1624bk Nex – 40% off – $77.250 (precio regular: $128.750) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora Sin Aceite Doble Con Visor Atma – 30% off – $209.999,3 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora Air Fryer Dual 7.6l Oster – 20% off – $351.999,2 (precio regular: $439.999) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora Eléctrica Liliana Duogrill Af908 8 L – 25% off – $149.999,25 (precio regular: $199.999) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora de aire digital rapid 4.1lts negra Philips – 50% off – $149.999,5 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora Aire Digital 1750w 8l Atma – 30% off – $143.499,3 (precio regular: $204.999) – Hasta 6 cuotas
    Freidoras de Aire, Jumbo
  • Freidora Easy Pro Inoxidable Am338058 Moulinex – 20% off – $134.792 (precio regular: $168.490) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora De Aire 6 L Dgt4626 Ariete – 20% off – $159.999,2 (precio regular: $199.999) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora Uno Inoxidable Af215d58 1600 W Moulinex – 20% off – $122.872 (precio regular: $153.590) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora Digital Atma Fr901 Grill – 30% off – $209.999,3 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora Sl-af0050db Smartlife – 20% off – $135.999,2 (precio regular: $169.999) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora De Aire Digital 3l Af-ze3223-a Daewoo – 20% off – $151.999,2 (precio regular: $189.999) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora De Aire Digital Aw-fa244 Aiwa – 20% off – $271.999,2 (precio regular: $339.999) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora De Aire Dual 11 Lts 2000 W Oster – 20% off – $381.636 (precio regular: $477.045) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora De Aire Digital 5l Af-ze5223-a Daewoo – 20% off – $175.999,2 (precio regular: $219.999) – Hasta 6 cuotas
  • Freidora Sl-af0075db Smartlife – 20% off – $239.999,2 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas

