Supermercados liquidan freidoras de aire desde $49.999: ¿Dónde conseguirlas?
Las ofertas ya están disponibles, con importantes rebajas y pago en cuotas sin interés.
Las freidoras de aire se convirtieron en el electrodoméstico estrella del momento, y ahora podés conseguirlas a precios irresistibles. Varias cadenas de supermercados lanzaron una liquidación con descuentos de hasta el 75% y modelos desde $49.999.
Además, muchas de estas ofertas se pueden pagar en cuotas sin interés, dependiendo del comercio y el medio de pago. Una oportunidad imperdible para renovar la cocina sin romper el presupuesto.
Una por una, todas las ofertas en los supermercados
- Freidora De Aire Atma Digital 6 L Fr246awp Blanco – 29% off – $98.997 (precio regular: $139.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Atma 1750w 8 L 1750 W Fr248ap Negro – 15% off – $131.749,16 (precio regular: $154.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Oster 4 L Ckstaf40wddf Negro – 60% off – $95.999,60 (precio regular: $239.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Maverick Digital 6.5 Lt 1500w Hom0304 – 35% off – $99.999 (precio regular: $154.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Bgh 5,2 Litros Baf52n24 – 39% off – $99.999 (precio regular: $163.899) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Maverick 12 L 1800w Hom0305 – 30% off – $174.999,30 (precio regular: $249.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Philips 1400w 4 L Hd9252/90 Negro – 60% off – $119.999,60 (precio regular: $299.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Suono 8 L 1800 W Hog0200 Negro – 17% off – $99.999 (precio regular: $119.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Axel 5l – 40% off – $89.999,40 (precio regular: $149.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Maverick 4 L 1400w Negro Hom0303 – 20% off – $76.159,20 (precio regular: $95.199) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Suono 3,2 L Hog0151 Negro – 15% off – $59.499,15 (precio regular: $69.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Philips 4,1 L Hd9252/00 Blanco – 60% off – $119.999,60 (precio regular: $299.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Axel 9l Al9001 Negro – 20% off – $143.999,20 (precio regular: $179.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Peugeot 12 L Pn Eo251 Poitiers – 20% off – $199.999,20 (precio regular: $249.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Suono Digital Con Ventana 6 L Hog0213 – 17% off – $99.999 (precio regular: $119.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Peugeot 10 L Pn Eo253 Tours – 10% off – $269.999,09 (precio regular: $299.999) – Hasta 12 cuotas
- Freidora De Aire Ultracomb 9 L Fr-8618 – 10% off – $125.997 (precio regular: $139.999) – Hasta 12 cuotas
Carrefour
- Freidora De Aire Manual Atma 6,5 Lts 1300w Color Negro FR60MABP – 47% off – $78.999 (precio regular: $149.999) – Hasta 12 cuotas fijas con visa
- Freidora De Aire Digital Hisense 8L 1700 W H09AFBKS4S – 75% off – $89.999 (precio regular: $359.999) – Hasta 3 cuotas sin interés
- Freidora de aire Electrolux 3L con temporizador EAF05 – 27% off – $72.999 (precio regular: $99.999) – Hasta 3 cuotas sin interés
- Airfryer Oster digital 4.2l con ventana CKSTAF40 – 58% off – $99.000 (precio regular: $239.000) – Hasta 12 cuotas fijas con visa
- Airfryer Oster digital 7.5l con ventana CKSTAF75 – 38% off – $209.000 (precio regular: $339.000) – Hasta 12 cuotas fijas con visa
- Air Fryer BGH 5,2 litros BAF52N24 – 7% off – $179.999 (precio regular: $194.024) – Hasta 3 cuotas sin interés
- Airfryer grill Peugeot tours 7 funciones PN-EO253 – 19% off – $255.000 (precio regular: $315.838) – Hasta 12 cuotas fijas con visa
- Freidora de Aire Manual 3,5L Sansei Color Negra FR24SP – 54% off – $49.999 (precio regular: $109.999) – Hasta 3 cuotas sin interés
- Freidora De Aire Manual Atma 6,5 Lts 1300w Color Blanco FR60MAWP – 47% off – $78.999 (precio regular: $149.999) – Hasta 3 cuotas sin interés
- Freidora de Aire Digital Hisense 6.3 L 1300 W H06AFBK1S1 – 74% off – $79.999 (precio regular: $310.999) – Hasta 3 cuotas sin interés
- Freidora de Aire 2 Compartimentos Negra Hisense H09AFBK2S5 – 64% off – $155.999 (precio regular: $443.999) – Hasta 3 cuotas sin interés
Jumbo
- Freidora Aire 5,5 L 5024 Nex – 50% off – $98.275 (precio regular: $196.550) – Hasta 6 cuotas
- Freidora Aire Afm1624bk Nex – 40% off – $77.250 (precio regular: $128.750) – Hasta 6 cuotas
- Freidora Sin Aceite Doble Con Visor Atma – 30% off – $209.999,3 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas
- Freidora Air Fryer Dual 7.6l Oster – 20% off – $351.999,2 (precio regular: $439.999) – Hasta 6 cuotas
- Freidora Eléctrica Liliana Duogrill Af908 8 L – 25% off – $149.999,25 (precio regular: $199.999) – Hasta 6 cuotas
- Freidora de aire digital rapid 4.1lts negra Philips – 50% off – $149.999,5 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas
- Freidora Aire Digital 1750w 8l Atma – 30% off – $143.499,3 (precio regular: $204.999) – Hasta 6 cuotas
- Freidora Easy Pro Inoxidable Am338058 Moulinex – 20% off – $134.792 (precio regular: $168.490) – Hasta 6 cuotas
- Freidora De Aire 6 L Dgt4626 Ariete – 20% off – $159.999,2 (precio regular: $199.999) – Hasta 6 cuotas
- Freidora Uno Inoxidable Af215d58 1600 W Moulinex – 20% off – $122.872 (precio regular: $153.590) – Hasta 6 cuotas
- Freidora Digital Atma Fr901 Grill – 30% off – $209.999,3 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas
- Freidora Sl-af0050db Smartlife – 20% off – $135.999,2 (precio regular: $169.999) – Hasta 6 cuotas
- Freidora De Aire Digital 3l Af-ze3223-a Daewoo – 20% off – $151.999,2 (precio regular: $189.999) – Hasta 6 cuotas
- Freidora De Aire Digital Aw-fa244 Aiwa – 20% off – $271.999,2 (precio regular: $339.999) – Hasta 6 cuotas
- Freidora De Aire Dual 11 Lts 2000 W Oster – 20% off – $381.636 (precio regular: $477.045) – Hasta 6 cuotas
- Freidora De Aire Digital 5l Af-ze5223-a Daewoo – 20% off – $175.999,2 (precio regular: $219.999) – Hasta 6 cuotas
- Freidora Sl-af0075db Smartlife – 20% off – $239.999,2 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas
