Supermercados liquidan freidoras de aire desde $49.999: ¿Dónde conseguirlas?

La oferta de los supermercados se convierte en una oportunidad única para comprar la freidora de aire, el electrodoméstico estrella de la cocina.

Las freidoras de aire se convirtieron en el electrodoméstico estrella del momento, y ahora podés conseguirlas a precios irresistibles. Varias cadenas de supermercados lanzaron una liquidación con descuentos de hasta el 75% y modelos desde $49.999.