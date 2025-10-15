Mercado de Sabores: abrió la convocatoria para elaboradores y food trucks

El Mercado Concentrador del Neuquén abrirá sus puertas por segundo año consecutivo con una feria donde se promociona y celebra la producción neuquina.

A la variada oferta de frutas y verduras que ofrece el Mercado Concentrador del Neuquén , en la feria “ Mercado de Sabores ” a realizarse el 15 y 16 de noviembre podrán sumarse elaboradores de alimentos y bebidas y food trucks.

El evento está pensado para toda la familia , ya que contará con diversos atractivos: espectáculos culturales, un patio gastronómico, juegos para los más chicos, charlas y sorteos .

La feria funcionará de 12 a 20, con entrada libre y gratuita. Durante las dos jornadas, los productores y operadores que forman parte del Mercado Concentrador del Neuquén ofrecerán su habitual y variada oferta de hortalizas y frutas, a buen precio. Cabe aclarar que se pueden realizar compras al por mayor y menor.

Mercado de Sabores (14).jpg

En el playón, ubicado entre las Naves I y II, se ubicarán los puestos de los elaboradores de alimentos y bebidas y el patio gastronómico con food trucks.

“Mercado de Sabores” es organizado por el gobierno de la provincia a través del Mercado Concentrador del Neuquén y del Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, con el apoyo de los municipios de Neuquén capital y Centenario.

Mercado de Sabores (7).jpg

Requisitos de participación

En el caso de los elaboradores de alimentos y bebidas deberán ser de la provincia de Neuquén. Es necesario que cuenten con habilitación municipal o nacional del establecimiento y carnet de manipulador de alimentos vigente.

Podrán postularse para participar hasta el 31 de octubre, a través del siguiente formulario: https://forms.gle/P4QxyfDSUrjz5X7u6.

Los food trucks o carros de comida deberán contar con licencia comercial y/o habilitación bromatológica vigente.

La pre-inscripción se realizará mediante el siguiente formulario, hasta el 17 de octubre: https://forms.gle/CL5Bm2stWpKEJhps8.

Mercado de Sabores (15).jpg

En cualquiera de las dos modalidades se deberá abonar un arancel por los espacios de comercialización. En cada uno de los formularios se encuentran los reglamentos con toda la información.

Para consultas comunicarse con Centro PyME-ADENEU al correo electrónico [email protected].

Dónde queda el Mercado Concentrador

El Mercado Concentrador de Neuquén se ubica en la Ruta 7, kilómetro 5, en el Parque Industrial de Centenario, a pocos minutos del centro de la ciudad de Neuquén.

Para llegar en auto desde Neuquén se debe tomar la Avenida Raúl Alfonsín para salir de Neuquén hasta que pasa a ser la Ruta Provincial 7 en dirección a Centenario y, pasando el Parque Industrial de Neuquén, tomar la rotonda y girar a la izquierda hacia la calle Trabajadores de la Industria. Luego, en la primera intersección, doblar a la derecha hacia la calle Ing. Luis Huergo, y al final de esta calle, a mano izquierda, se encuentra el mercado.

Embed

Así fue la primera edición

En forma complementaria a la oferta del Mercado, más de 100 emprendedores ofrecieron degustaciones y ventas de una amplia variedad de alimentos y bebidas: aceite de oliva, frutos secos, vinos y cervezas artesanales, gin, alfajores, dulces, productos panificados, quesos, hongos comestibles y miel, entre muchos otros.

El evento contó con la visita de más de 20.000 personas. A partir de una encuesta a 100 visitantes, se determinó que el 92 por ciento de los asistentes fue al evento a realizar compras. Este factor impactó de forma positiva en los feriantes, que registraron ventas superiores a los 45 millones de pesos.